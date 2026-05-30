В Армении отслужили панихиду по жертвам атаки ВСУ в Старобельске

ЕРЕВАН, 30 мая - РИА Новости. Панихида по жертвам террористической атаки ВСУ в Старобельске отслужена в храмах Русской православной церкви в Армении накануне Дня Святой Троицы, сообщает пресс-служба посольства РФ в Ереване.
"В Троицкую родительскую субботу в храмах Ереванско-Армянской епархии Русской православной церкви состоялись заупокойные богослужения по невинно погибшим в результате подлой террористической атаки боевиков киевского режима студентам колледжа в Старобельске", - говорится в сообщении.
Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех БПЛА самолетного типа. По данным главы ЛНР, погиб 21 человек, пострадали 44.