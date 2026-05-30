Армения надеется решить свои проблемы с помощью Азербайджана

Армения решила, что очень хочет стать членом ЕС и разбогатеть. А богатство действительно потребуется, потому что покупать газ ей придется тоже по европейским ценам.

Россия предупредила, что контракт на льготные поставки газа, а также нефтепродуктов и алмазов, который был подписан в 2013 году, придется разорвать, если Армения продолжит свое движение из ЕАЭС ЕС . Усидеть на двух стульях не получится, придется выбирать. Невозможно, чтобы Армения как член ЕС получала беспошлинно европейские товары и потом свободно перепродавала их в страны ЕАЭС, в том числе в нашу, без каких-либо пошлин. Во-первых, это нонсенс с геополитической точки зрения. Во-вторых, зачем же России и другим государствам ЕАЭС ухудшать положение собственных производителей, с которыми с удовольствием начнут конкурировать европейские товары по более низким ценам благодаря отсутствию пошлин. США ради этих пошлин настоящие войны затевают, чтобы поддерживать американских производителей, а здесь ради Армении нам предлагают забыть про интересы собственной промышленности и сельского хозяйства?

Наконец, какой смысл России продолжать продавать Армении газ и нефтепродукты по нерыночным, супернизким ценам, если она нарушает обязательства, взятые на себя в рамках ЕАЭС. " Газпром " сделал такой щедрый жест в свое время тоже не просто так: взамен армянские власти поддерживают экономическую интеграцию и свободную торговлю между странами. Нет ЕАЭС — нет и льгот.

Армения получает газ по 177 долларов за тысячу кубометров. Таких цен нигде нет в мире, кроме России и Белоруссии . За такие низкие цены Китай бы, например, мог долго бороться на переговорах. Но приз уже давно выиграла Армения, которая почему-то перестала ценить его. В Евросоюзе тысяча кубометров стоит сейчас более чем в три раза дороже — 560 долларов, а месяц назад было еще больше. А бывали периоды, когда до нескольких тысяч долларов стоимость понималась, и нет никаких гарантий, что такое никогда не повторится.

Высказывается еще и недовольство тем, что, мол, в России и Белоруссии газ стоит дешевле, а армян обделили. Но это ничего не стоящие манипуляции. В стоимость газа для Армении заложена более длинная и дорогая доставка, в том числе расходы на транзит газа через Грузию , которые, к слову, тоже взяла на себя Россия.

Разрыв контракта приведет не только к тому, что Армения получит газ по рыночным ценам. Этот поворот может привести вообще к прекращению поставок газа из России. Почему? Покупкой импортного газа и поставкой его потребителям Армении занимается дочерняя компания "Газпрома" — "Газпром Армения". Если ей придется покупать газ у России по более высокой цене, чем сейчас, то для нормальной работы бизнеса тарифы для промышленности и населения республики должны подняться. Очевидно, для властей Армении это тяжелый шаг, который может вызвать социальные протесты.

Другой выход: Армения как государство вводит субсидирование для компании и покрывает из бюджета разницу цены покупки и продажи голубого топлива. Только по местным оценкам, на это потребуется 400 миллионов долларов. Но где небогатая Армения найдет эти деньги? Евросоюз вряд ли готов будет оплачивать ей эти неудобства.

Это значит, что "Газпрому" придется прекратить поставки газа "Газпром Армении", чтобы уберечь компанию от убытков и банкротства. В ответ Ереван может национализировать предприятие — и это поставит окончательный крест на поставках газа из России в страну.

На что же надеется Армения? Она рассчитывает на азербайджанский газ, причем по льготной, нерыночной цене. Логика простая: Грузия получает такой газ по низким ценам, чем армяне хуже? Ничем, конечно, не хуже. Но это совершенно нереалистичный сценарий. Во-первых, у Азербайджана нет свободного газа для Армении. Во-вторых, Баку прекрасно продает свой газ в Турцию Европу по абсолютно рыночным ценам, которые сейчас в три раза выше, чем платят армяне Москве . Причем европейцы хотят еще больше поставок из Азербайджана, у которого добыча ограничена. Так куда Баку выгоднее поставить новые объемы газа: по рыночным ценам в Европу или по бросовым — в Армению? Ответ очевиден.

Что касается Грузии, которая действительно получает азербайджанский газ по льготным ценам, то здесь есть пресловутое но. Грузия является крупнейшим транзитером азербайджанского газа, без нее никаких поставок в Турцию и Европу в принципе не будет. Поэтому Баку важно лояльное отношение Тбилиси , чтобы продолжать зарабатывать на экспорте в богатые европейские страны. Что может дать Армения Баку взамен на льготные цены? Большой вопрос. Более того, по льготной цене Азербайджан продает не весь газ Грузии, а лишь небольшой объем, остальное грузины покупают по вполне рыночным ценам.

Надежды Еревана на иранский газ также вилами по воде писаны. Армения уже покупает газ из исламской республики, но, во-первых, в небольших объемах, а во-вторых, это тоже не совсем рыночная сделка, а скорее обмен энергоресурсами: Иран поставляет газ на армянскую электростанцию, которая, в свою очередь, отдает товаром — поставками электроэнергии в ИРИ.

При этом Ирану самому на севере не хватает газа в отопительный сезон, и он даже ведет переговоры о поставках газа из России. Не говоря о том, что Тегерану в данный момент в первую очередь необходимо разобраться со своими геополитическими и военными проблемами.