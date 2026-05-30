Рейтинг@Mail.ru
В Москве наградили победителей первого "Антифейк-чемпионата" - РИА Новости, 30.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:28 30.05.2026
В Москве наградили победителей первого "Антифейк-чемпионата"

РИА Новости: в Москве наградили победителей первого "Антифейк-чемпионата"

© Россия — страна возможностей/ВКонтакте"Антифейк-чемпионат"
Антифейк-чемпионат - РИА Новости, 1920, 30.05.2026
© Россия — страна возможностей/ВКонтакте
"Антифейк-чемпионат"
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Москве на площадке кластера "Ломоносов" состоялась церемония награждения победителей первого всероссийского "Антифейк-чемпионата".
  • Заместитель начальника управления президента по развитию ИКТ Алексей Максаков подчеркнул важность умения отличать истинную достоверную информацию от лживой.
  • Директор по маркетингу и аналитике президентской платформы "Россия — страна возможностей" Михаил Гусев анонсировал проведение еще одного "Антифейк-чемпионата" осенью в этом году в Подмосковье.
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Победителей первого всероссийского "Антифейк-чемпионата" наградили в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Церемония награждения состоялась в субботу в Москве на площадке кластера "Ломоносов".
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 17.05.2026
Российские ученые создали сервис для распознавания фейков в интернете
17 мая, 05:51
"Поскольку сейчас век информационных технологий, с одной стороны, информационные технологии и технологии искусственного интеллекта вносят огромный вклад и в народное хозяйство, в развитие экономики, в развитие сельского хозяйства, промышленности, в социальной сфере", - сказал заместитель начальника управления президента РФ по развитию ИКТ и инфраструктуры связи Алексей Максаков.
Он подчеркнул, что такие технологии также образуют, формируют и поддерживают технологический суверенитет России.
«
"С другой же стороны, те же самые информационные технологии и искусственный интеллект создают огромные новые риски, с которыми мы сталкиваемся в повседневной жизни, в работе, при принятии важных решений", - добавил Максаков.
Он отметил, что стало очень важным умение отличить, имея критическое мышление, опыт и навыки, истинную информацию от лживой для принятия правильного решения.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.05.2026
У российской науки есть необходимые ресурсы для развития ИИ, заявил Путин
28 мая, 18:47
В свою очередь, директор по маркетингу и аналитике президентской платформы "Россия - страна возможностей" (РСВ) Михаил Гусев напомнил, что обратной стороной развития технологий становится масштабирование количества недостоверной информации, которая становится похожей на реальную.
«
"Чтобы мы не верили во всякую чепуху, чтобы помогали своим друзьям, своим коллегам разбираться в том, какая информация является достоверной, где источник проверенный, где очевидна манипуляция, мы проводим такие чемпионаты. И "Антифейк-чемпионат" в этом году, он первый, но далеко не последний", - отметил Гусев.
Он заверил, что осенью в этом году в Подмосковье в мастерской управления "Сенеж" пройдет еще один "Антифейк-чемпионат".
Всероссийский "Антифейк-чемпионат" - это образовательный и соревновательный проект РСВ и компании Positive Technologies, направленный на развитие у молодежи навыков медиаграмотности, фактчекинга, критического мышления, анализа цифрового контента и выявления ИИ-фейков. В финал первого чемпионата вышли 150 молодых людей из 78 регионов РФ.
Плакат с изображением робота - РИА Новости, 1920, 30.05.2026
Академик РАН объяснил, почему ИИ никогда не будет обладать сознанием
Вчера, 08:14
 
РоссияМоскваМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала