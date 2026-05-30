В Москве наградили победителей первого "Антифейк-чемпионата"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Москве на площадке кластера "Ломоносов" состоялась церемония награждения победителей первого всероссийского "Антифейк-чемпионата".
- Заместитель начальника управления президента по развитию ИКТ Алексей Максаков подчеркнул важность умения отличать истинную достоверную информацию от лживой.
- Директор по маркетингу и аналитике президентской платформы "Россия — страна возможностей" Михаил Гусев анонсировал проведение еще одного "Антифейк-чемпионата" осенью в этом году в Подмосковье.
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Победителей первого всероссийского "Антифейк-чемпионата" наградили в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Церемония награждения состоялась в субботу в Москве на площадке кластера "Ломоносов".
"Поскольку сейчас век информационных технологий, с одной стороны, информационные технологии и технологии искусственного интеллекта вносят огромный вклад и в народное хозяйство, в развитие экономики, в развитие сельского хозяйства, промышленности, в социальной сфере", - сказал заместитель начальника управления президента РФ по развитию ИКТ и инфраструктуры связи Алексей Максаков.
Он подчеркнул, что такие технологии также образуют, формируют и поддерживают технологический суверенитет России.
«
"С другой же стороны, те же самые информационные технологии и искусственный интеллект создают огромные новые риски, с которыми мы сталкиваемся в повседневной жизни, в работе, при принятии важных решений", - добавил Максаков.
Он отметил, что стало очень важным умение отличить, имея критическое мышление, опыт и навыки, истинную информацию от лживой для принятия правильного решения.
В свою очередь, директор по маркетингу и аналитике президентской платформы "Россия - страна возможностей" (РСВ) Михаил Гусев напомнил, что обратной стороной развития технологий становится масштабирование количества недостоверной информации, которая становится похожей на реальную.
«
"Чтобы мы не верили во всякую чепуху, чтобы помогали своим друзьям, своим коллегам разбираться в том, какая информация является достоверной, где источник проверенный, где очевидна манипуляция, мы проводим такие чемпионаты. И "Антифейк-чемпионат" в этом году, он первый, но далеко не последний", - отметил Гусев.
Он заверил, что осенью в этом году в Подмосковье в мастерской управления "Сенеж" пройдет еще один "Антифейк-чемпионат".
Всероссийский "Антифейк-чемпионат" - это образовательный и соревновательный проект РСВ и компании Positive Technologies, направленный на развитие у молодежи навыков медиаграмотности, фактчекинга, критического мышления, анализа цифрового контента и выявления ИИ-фейков. В финал первого чемпионата вышли 150 молодых людей из 78 регионов РФ.