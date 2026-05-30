Анохин: новый плавательный бассейн станет частью спорткластера в Вязьме

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Первый модульный плавательный бассейн открыли в День города в Вязьме, сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин в своем канале в МАКСе.
Современный спортобъект построен на улице 25 Октября в рамках госпрограммы "Развитие физической культуры и спорта" и федерального проекта "Бизнес-спринт". В бассейне шесть плавательных дорожек. В субботу здесь уже прошли первые соревнования – турнир по плаванию на "Кубок Города воинской славы Вязьмы", который объединил команды из городов воинской славы России: Вязьмы, Волоколамска, Можайска, Наро-Фоминска, Ржева, а также Ярцева и Гагарина.
Как отметил Анохин, новый бассейн войдет в состав спортивного кластера Вяземского муниципального округа. Он расположен рядом со стадионом "Салют", в будущем здесь планируются и другие спортивные объекты.
"В настоящее время более половины жителей Вязьмы системно занимаются физкультурой и спортом. В прошлом году прошло почти 200 соревнований, в которых приняли участие более 15 тысяч человек разного возраста. Уверен, что с вводом бассейна поклонников активного образа жизни станет еще больше", - написал Анохин.