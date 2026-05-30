Анохин: новый плавательный бассейн станет частью спорткластера в Вязьме

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Первый модульный плавательный бассейн открыли в День города в Вязьме, сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин в своем канале в МАКСе.

"В настоящее время более половины жителей Вязьмы системно занимаются физкультурой и спортом. В прошлом году прошло почти 200 соревнований, в которых приняли участие более 15 тысяч человек разного возраста. Уверен, что с вводом бассейна поклонников активного образа жизни станет еще больше", - написал Анохин.