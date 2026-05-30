Врач рассказал, что может усилить симптомы аллергии

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Прогулки в ветреную погоду, пыльная обстановка и курение могут усилить симптомы аллергии, сообщил РИА Новости профессор кафедры педиатрии Клинического института детского здоровья имени Н. Ф. Филатова Сеченовского Университета Минздрава России Павел Бережанский.

Ежегодно 30 мая отмечается всемирный день борьбы против астмы и аллергии. Событие учреждено Всемирной организацией здравоохранения.

"Усиливать симптомы аллергии могут прогулки и занятия спортом на улице в пик пыления, особенно в утренние часы и сухие ветреные дни. Загрязнение воздуха, выбросы, различная пыль также являются дополнительными раздражителями для слизистых оболочек. Курение также выполняет роль раздражителя", - сказал Бережанский.