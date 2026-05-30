Стойкой "Аэрофлота" для многодетных воспользовались за месяц 366 семей
11:07 30.05.2026
Стойкой "Аэрофлота" для многодетных воспользовались за месяц 366 семей

© РИА Новости / Кирилл Каллиников — Логотип авиакомпании "Аэрофлот"
МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Специальной стойкой регистрации "Аэрофлота" для многодетных за первый месяц ее функционирования в аэропорту Шереметьево воспользовались более 360 семей, рассказал первый заместитель генерального директора компании по коммерции и финансам Андрей Чиханчин.
"В рамках дальнейшего развития и расширения границ сервиса для многодетных семей мы запустили 27 апреля отдельную стойку регистрации, которой за месяц воспользовались 366 семей (от трех до пяти детей в семье) – это почти 1860 пассажиров. С детьми могут быть не только родители, но также бабушки, дедушки, сопровождающие", – сказал Чиханчин в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
Помимо информационного сопровождения на специальной стойке можно сдать в багаж собственную коляску и получить коляску аэропорта, чтобы перемещаться на ней до трапа самолета. Основные направления полетов многодетных за прошедший месяц – Калининград, Сочи, Владивосток, а также Махачкала и Грозный.
"Это только первоначальный результат, и я думаю, что с распространением информации спрос на эту услугу будет расти. В дальнейшем мы хотим масштабировать эту и другие инициативы через совместные решения с аэропортами по всей внутренней маршрутной сети. Для этого мы проводим собственный анализ пассажирской инфраструктуры аэропортов в регионах", – сказал топ-менеджер.
Он добавил, что многодетные семьи и в целом пассажиры с детьми – приоритетная категория для компании.
"В 2025 году "Аэрофлот" и авиакомпания "Россия" перевезли более 2,5 миллиона детей в возрасте до 12 лет, а за три месяца текущего года – уже около 480 тысяч. Это существенная цифра, и это специальные пассажиры, которые требуют особого внимания. Важно, чтобы их путешествие проходило максимально комфортно, спокойно и безопасно", – подчеркнул Чиханчин.
 
АэрофлотШереметьево (аэропорт)ПерелетыСемьяПассажиры
 
 
