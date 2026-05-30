Стойкой "Аэрофлота" для многодетных воспользовались за месяц 366 семей

МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Специальной стойкой регистрации "Аэрофлота" для многодетных за первый месяц ее функционирования в аэропорту Шереметьево воспользовались более 360 семей, рассказал первый заместитель генерального директора компании по коммерции и финансам Андрей Чиханчин.

"В рамках дальнейшего развития и расширения границ сервиса для многодетных семей мы запустили 27 апреля отдельную стойку регистрации, которой за месяц воспользовались 366 семей (от трех до пяти детей в семье) – это почти 1860 пассажиров. С детьми могут быть не только родители, но также бабушки, дедушки, сопровождающие", – сказал Чиханчин в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".

Помимо информационного сопровождения на специальной стойке можно сдать в багаж собственную коляску и получить коляску аэропорта, чтобы перемещаться на ней до трапа самолета. Основные направления полетов многодетных за прошедший месяц – Калининград, Сочи, Владивосток, а также Махачкала и Грозный.

"Это только первоначальный результат, и я думаю, что с распространением информации спрос на эту услугу будет расти. В дальнейшем мы хотим масштабировать эту и другие инициативы через совместные решения с аэропортами по всей внутренней маршрутной сети. Для этого мы проводим собственный анализ пассажирской инфраструктуры аэропортов в регионах", – сказал топ-менеджер.

Он добавил, что многодетные семьи и в целом пассажиры с детьми – приоритетная категория для компании.