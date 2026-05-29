Врач рассказал, что нельзя делать перед коррекцией зрения

УФА, 29 мая - РИА Новости. Пациентам перед лазерной коррекцией зрения как минимум одну неделю нельзя носить контактные линзы, чтобы не инфицировать глаза перед операцией, рассказал РИА Новости известный российский ученый-офтальмолог Эрнст Мулдашев.
Ученый отметил, что лазерная коррекция зрения, обещающая избавить пациента от очков и линз, стала одной из самых популярных офтальмологических операций. При этом коррекция при внешней простоте процедуры остается серьезным хирургическим вмешательством, к которому необходимо тщательно подготовиться. Первое и главное правило подготовки касается ношения контактных линз перед операцией, отметил Мулдашев.
"Это вмешательство требует определенной стерильности. Линзы - нестерильны, поэтому пациентам необходимо отказаться от них как минимум за неделю до коррекции", - рассказал ученый.
Любая, даже самая современная линза, при контакте с поверхностью глаза может вызывать микроповреждения и изменять микрофлору, что недопустимо перед манипуляциями на роговице. При этом ношение жестких контактных линз перед операцией может привести к некорректному измерению кривизны роговицы, объяснил доктор.