Врач развеяла самые распространенные мифы о здоровом пищеварении

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Употребление свежих овощей и отрубей может не всегда благоприятно сказываться на состоянии кишечника, заявила врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух.
"Нередко можно слышать, что всем нужно регулярно есть отруби и свежие овощи. В этих продуктах много клетчатки, которая действительно необходима для нормальной работы кишечника, однако при некоторых заболеваниях ее избыток может навредить. Например, клетчатка усиливает диарею, которая бывает при колите, а также может вызвать вздутие. При панкреатите выделяется мало ферментов для переваривания овощей, может возникать усиление симптомов", - рассказала Кашух NEWS.ru.
Врач подчеркнула, что многие считают, будто вода разбавляет желудочный сок и затрудняет переваривание пищи, поэтому для улучшения пищеварения не стоит пить во время еды. Однако, по ее словам, жидкость быстро проходит через желудок и не успевает значительно изменить кислотность или активность ферментов.
