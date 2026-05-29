Врач развеяла самые распространенные мифы о здоровом пищеварении

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Употребление свежих овощей и отрубей может не всегда благоприятно сказываться на состоянии кишечника, заявила врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух.

Врач подчеркнула, что многие считают, будто вода разбавляет желудочный сок и затрудняет переваривание пищи, поэтому для улучшения пищеварения не стоит пить во время еды. Однако, по ее словам, жидкость быстро проходит через желудок и не успевает значительно изменить кислотность или активность ферментов.