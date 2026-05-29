Врач развеяла самые распространенные мифы о здоровом пищеварении
14:22 29.05.2026
Врач развеяла самые распространенные мифы о здоровом пищеварении

Кашух: свежие овощи и отруби не всегда благоприятно влияют на работу кишечника

Девушка - РИА Новости, 29.05.2026
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух заявила, что употребление свежих овощей и отрубей может негативно сказаться на состоянии кишечника при некоторых заболеваниях.
  • Клетчатка в свежих овощах и отрубях может усилить диарею при колите и вызвать вздутие.
  • По словам врача, жидкость быстро проходит через желудок и не успевает значительно изменить кислотность или активность ферментов, поэтому пить во время еды не вредно.
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Употребление свежих овощей и отрубей может не всегда благоприятно сказываться на состоянии кишечника, заявила врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух.
"Нередко можно слышать, что всем нужно регулярно есть отруби и свежие овощи. В этих продуктах много клетчатки, которая действительно необходима для нормальной работы кишечника, однако при некоторых заболеваниях ее избыток может навредить. Например, клетчатка усиливает диарею, которая бывает при колите, а также может вызвать вздутие. При панкреатите выделяется мало ферментов для переваривания овощей, может возникать усиление симптомов", - рассказала Кашух NEWS.ru.
Врач подчеркнула, что многие считают, будто вода разбавляет желудочный сок и затрудняет переваривание пищи, поэтому для улучшения пищеварения не стоит пить во время еды. Однако, по ее словам, жидкость быстро проходит через желудок и не успевает значительно изменить кислотность или активность ферментов.
