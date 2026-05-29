"Поднять белый флаг". Слова Зеленского о России всполошили Запад - РИА Новости, 29.05.2026
23:09 29.05.2026

"Поднять белый флаг". Слова Зеленского о России всполошили Запад

  • Пользователи социальной сети X раскритиковали слова Владимира Зеленского о необходимости усиления давления Европы на Россию, обвиняя его в попытке втянуть НАТО в конфликт и критикуя его позиции по мирным переговорам.
  • Пользователи критикуют главу киевского режима за отказ от мирного соглашения и предполагают, что Россия побеждает в конфликте на Украине.
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Пользователи соцсети X бурно отреагировали на заявление Владимира Зеленского о том, что Европа должна оказывать больше давления на Россию.
"Ты пытаешься втянуть НАТО в конфликт, потому что знаешь, что не сможешь победить Россию. Большинство из нас, немцев, НЕ попадутся на эту удочку. Если не можешь победить, сдавайся. Не втягивай нас в СВОЙ конфликт", — написал один.
"Украинские беспилотники постоянно падают в Финляндии и Латвии. Ты не состоишь в ЕС или НАТО, но воюешь за наши кровные. Мы, голландцы, голосовали против вступления Украины в ЕС. Вы — раковая опухоль. Россия должна положить этому конец так же, как США закончили войну с Японией", — отметил другой.
"Ты буквально отверг все возможности мирного соглашения, чтобы вы со своими бандитами могли выпрашивать больше денег и купить еще больше суперяхт. Настоящий мерзавец", — обрушился с критикой третий.
"Несмотря на давление со стороны более 30 стран, Россия по-прежнему побеждает на Украине. Может, вам пора выкинуть белый флаг?" — резюмировал еще один пользователь.
Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что удивлен нежеланием главы киевского режима идти на компромиссы для украинского урегулирования. Как подчеркнул американский лидер, с Владимиром Зеленским "гораздо сложнее заключить сделку", чем с президентом России Владимиром Путиным.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 15 марта сообщил, что Россия открыта к мирному урегулированию по Украине, а динамика на фронте "позитивная для нас".
