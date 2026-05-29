Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пользователи социальной сети X раскритиковали слова Владимира Зеленского о необходимости усиления давления Европы на Россию, обвиняя его в попытке втянуть НАТО в конфликт и критикуя его позиции по мирным переговорам.
- Пользователи критикуют главу киевского режима за отказ от мирного соглашения и предполагают, что Россия побеждает в конфликте на Украине.
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Пользователи соцсети X бурно отреагировали на заявление Владимира Зеленского о том, что Европа должна оказывать больше давления на Россию.
"Ты буквально отверг все возможности мирного соглашения, чтобы вы со своими бандитами могли выпрашивать больше денег и купить еще больше суперяхт. Настоящий мерзавец", — обрушился с критикой третий.
"Несмотря на давление со стороны более 30 стран, Россия по-прежнему побеждает на Украине. Может, вам пора выкинуть белый флаг?" — резюмировал еще один пользователь.
Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что удивлен нежеланием главы киевского режима идти на компромиссы для украинского урегулирования. Как подчеркнул американский лидер, с Владимиром Зеленским "гораздо сложнее заключить сделку", чем с президентом России Владимиром Путиным.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 15 марта сообщил, что Россия открыта к мирному урегулированию по Украине, а динамика на фронте "позитивная для нас".
