Краткий пересказ от РИА ИИ Пользователи социальной сети X раскритиковали слова Владимира Зеленского о необходимости усиления давления Европы на Россию, обвиняя его в попытке втянуть НАТО в конфликт и критикуя его позиции по мирным переговорам.

Пользователи критикуют главу киевского режима за отказ от мирного соглашения и предполагают, что Россия побеждает в конфликте на Украине.

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Пользователи соцсети X бурно отреагировали на заявление Владимира Зеленского о том, что Европа должна оказывать больше давления на Россию.

"Ты пытаешься втянуть НАТО в конфликт, потому что знаешь, что не сможешь победить Россию . Большинство из нас, немцев, НЕ попадутся на эту удочку. Если не можешь победить, сдавайся. Не втягивай нас в СВОЙ конфликт", — написал один.

"Украинские беспилотники постоянно падают в Финляндии Латвии . Ты не состоишь в ЕС или НАТО, но воюешь за наши кровные. Мы, голландцы, голосовали против вступления Украины в ЕС. Вы — раковая опухоль. Россия должна положить этому конец так же, как США закончили войну с Японией", — отметил другой.

"Ты буквально отверг все возможности мирного соглашения, чтобы вы со своими бандитами могли выпрашивать больше денег и купить еще больше суперяхт. Настоящий мерзавец", — обрушился с критикой третий.

"Несмотря на давление со стороны более 30 стран, Россия по-прежнему побеждает на Украине. Может, вам пора выкинуть белый флаг?" — резюмировал еще один пользователь.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 15 марта сообщил, что Россия открыта к мирному урегулированию по Украине, а динамика на фронте "позитивная для нас".