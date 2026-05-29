Рейтинг@Mail.ru
"Полная ликвидация". Экс-премьер Украины неожиданно высказался о Зеленском - РИА Новости, 29.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:30 29.05.2026
"Полная ликвидация". Экс-премьер Украины неожиданно высказался о Зеленском

Азаров: затягивание конфликта с РФ приведет к ликвидации рабочей силы на Украине

© AP Photo / Petros KaradjiasВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.05.2026
© AP Photo / Petros Karadjias
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Зеленский планирует продолжать вооруженный конфликт еще 2–3 года, рассчитывая на ежегодную мобилизацию примерно 400 тысяч мужчин, заявил бывший премьер-министр страны Николай Азаров.
  • Азаров считает, что стратегия киевского режима может привести к полной ликвидации рабочей силы.
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Попытки Владимира Зеленского затянуть конфликт с Россией обернутся кошмаром для Украины, заявил бывший премьер-министр страны Николай Азаров.
"Зеленский строит планы продолжать вооруженный конфликт еще 2-3 года. Если мобилизовать примерно по 400 тысяч мужчин ежегодно, как они рассчитывают, это примерно 1,2 миллиона украинцев работоспособного возраста и относительно здоровых. <…> На территории, на которую распространяется власть киевского режима, столько мужчин теоретически мобилизовать за это время получится. Но что это будет означать? Практически полную ликвидацию рабочей силы, которая сейчас участвует в обеспечении инфраструктуры, промышленности, того, что осталось от экономики Украины. Это однозначно", — написал политик в Telegram-канале.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.05.2026
Новое требование Зеленского вызвало ярость во Франции
Вчера, 15:52
Азаров отметил, что киевский режим рассчитывает восполнить дефицит рабочей силы с помощью мигрантов, однако стратегия может провалиться, потому что неизвестно "что останется от Украины через 2-3 года продолжающегося конфликта".
ВСУ в последнее время столкнулись с нехваткой личного состава, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию граждан, подлежащих мобилизации, приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео, на которых представители ТЦК увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая их.
При этом мужчины призывного возраста всеми силами уклоняются от призыва: нелегально бегут с Украины, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.05.2026
На Западе рассказали об истерике Зеленского после удара ВС России
Вчера, 20:11
 
В миреУкраинаВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныДело МиндичаНиколай Азаров (политик)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала