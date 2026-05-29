"Полная ликвидация". Экс-премьер Украины неожиданно высказался о Зеленском

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Зеленский планирует продолжать вооруженный конфликт еще 2–3 года, рассчитывая на ежегодную мобилизацию примерно 400 тысяч мужчин, заявил бывший премьер-министр страны Николай Азаров.
- Азаров считает, что стратегия киевского режима может привести к полной ликвидации рабочей силы.
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Попытки Владимира Зеленского затянуть конфликт с Россией обернутся кошмаром для Украины, заявил бывший премьер-министр страны Николай Азаров.
"Зеленский строит планы продолжать вооруженный конфликт еще 2-3 года. Если мобилизовать примерно по 400 тысяч мужчин ежегодно, как они рассчитывают, это примерно 1,2 миллиона украинцев работоспособного возраста и относительно здоровых. <…> На территории, на которую распространяется власть киевского режима, столько мужчин теоретически мобилизовать за это время получится. Но что это будет означать? Практически полную ликвидацию рабочей силы, которая сейчас участвует в обеспечении инфраструктуры, промышленности, того, что осталось от экономики Украины. Это однозначно", — написал политик в Telegram-канале.
Азаров отметил, что киевский режим рассчитывает восполнить дефицит рабочей силы с помощью мигрантов, однако стратегия может провалиться, потому что неизвестно "что останется от Украины через 2-3 года продолжающегося конфликта".
ВСУ в последнее время столкнулись с нехваткой личного состава, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию граждан, подлежащих мобилизации, приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео, на которых представители ТЦК увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая их.
При этом мужчины призывного возраста всеми силами уклоняются от призыва: нелегально бегут с Украины, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.