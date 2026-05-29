МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский боится ударов возмездия ВС России, заявил в эфире своего YouTube-канала британский военный аналитик Александр Меркурис.
"Появились сообщения об отчаянном, паническом письме, которое Зеленский направил президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу. И это, безусловно, стало результатом недавнего массированного <…> российского удара по Киеву, когда использовалась ракета "Орешник", — отметил аналитик.
"Именно поэтому, осознавая слабую защиту киевской системы ПВО, Зеленский умоляет американцев помочь улучшить ее", — заключил эксперт.
Украинское издание Kyiv Independent в среду сообщило, что Зеленский написал письмо американскому президенту с просьбой нарастить поставки комплексов ПВО и ракет для них из-за растущего дефицита боеприпасов в ВСУ. Штаты на запросы главы киевского режима не ответили.
В ночь на 22 мая дроны ВСУ ударили по общежитию колледжа в Старобельске в ЛНР, где находились 86 учащихся. Это привело к обрушению здания. Погиб 21 студент, еще 44 получили ранения.
Российская армия ответным ударом возмездия поразила цели, связанные с военным руководством Украины, применив ракеты "Орешник", "Кинжал", "Искандер" и "Циркон".
В МИД в понедельник сообщили, что ВС России в ответ на атаки ВСУ на мирное население будут последовательно бить по центрам принятия решений на Украине. Все эти объекты расположены в Киеве, поэтому министерство призвало дипломатов и представителей международных организаций скорее покинуть город, а местных жителей — не приближаться к военной и административной инфраструктуре.