20:11 29.05.2026
На Западе рассказали об истерике Зеленского после удара ВС России

Меркурис: письмо Зеленского к Трампу показало, что он испугался ударов ВС России

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Зеленский боится ударов возмездия ВС России, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис.
  • Так он отреагировал на письмо Зеленского Трампу, в котором тот умолял предоставить Украине больше комплексов ПВО.
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский боится ударов возмездия ВС России, заявил в эфире своего YouTube-канала британский военный аналитик Александр Меркурис.
"Появились сообщения об отчаянном, паническом письме, которое Зеленский направил президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу. И это, безусловно, стало результатом недавнего массированного <…> российского удара по Киеву, когда использовалась ракета "Орешник", — отметил аналитик.
По мнению Меркуриса, глава киевского режима боится новых ударов по центрам принятия решений на Украине после предупреждения российского МИД.
"Именно поэтому, осознавая слабую защиту киевской системы ПВО, Зеленский умоляет американцев помочь улучшить ее", — заключил эксперт.
Украинское издание Kyiv Independent в среду сообщило, что Зеленский написал письмо американскому президенту с просьбой нарастить поставки комплексов ПВО и ракет для них из-за растущего дефицита боеприпасов в ВСУ. Штаты на запросы главы киевского режима не ответили.
В ночь на 22 мая дроны ВСУ ударили по общежитию колледжа в Старобельске в ЛНР, где находились 86 учащихся. Это привело к обрушению здания. Погиб 21 студент, еще 44 получили ранения.
Российская армия ответным ударом возмездия поразила цели, связанные с военным руководством Украины, применив ракеты "Орешник", "Кинжал", "Искандер" и "Циркон".
В МИД в понедельник сообщили, что ВС России в ответ на атаки ВСУ на мирное население будут последовательно бить по центрам принятия решений на Украине. Все эти объекты расположены в Киеве, поэтому министерство призвало дипломатов и представителей международных организаций скорее покинуть город, а местных жителей — не приближаться к военной и административной инфраструктуре.
В миреУкраинаВладимир ЗеленскийДональд ТрампВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФАлександр МеркурисКиевСтаробельск
 
 
