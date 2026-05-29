Зеленский изменил состав ставки верховного главнокомандующего Украины - РИА Новости, 29.05.2026
16:52 29.05.2026
Зеленский изменил состав ставки верховного главнокомандующего Украины

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Зеленский изменил состав ставки верховного главнокомандующего Украины, введя туда министра финансов Украины Сергея Марченко и главу комитета Верховной рады по национальной безопасности Александра Завитневича.
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский изменил состав ставки верховного главнокомандующего Украины, введя туда министра финансов Украины Сергея Марченко и главу комитета Верховной рады по национальной безопасности Александра Завитневича, следует из текстов указа.
Соответствующий указ был опубликован на сайте Зеленского в пятницу и датирован 29 мая.
С начала года Зеленский занялся кадровыми перестановками в министерствах и ведомствах. На Украине сменился глава офиса Зеленского, глава Службы безопасности Украины, министр обороны и глава госпогранслужбы.
