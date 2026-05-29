15:52 29.05.2026

Новое требование Зеленского вызвало ярость во Франции

Владимир Зеленский
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Читатели Le Figaro раскритиковали требование Владимира Зеленского к США поставить больше ракет для ПВО.

"Зеленский умеет делать только одно: протягивать руку за подаянием", — написал один из комментаторов.
"А 90 миллиардов от ЕС? На твоем счету в Швейцарии?" — отметил другой.

"Он намерен тянуть это еще два-три года, так, чтобы тем временем оставаться у власти", — поделился мнением еще один из пользователей.

"Он уже достал! Пусть начнет организовывать выборы, чтобы оправдать свою легитимность!" — заключили читатели.

Накануне издание "Политика Страны" сообщило, что Зеленский, выступая на брифинге в Швеции, излишне эмоционально потребовал от Вашингтона быстрее предоставлять Украине ракеты для ЗРК Patriot.

Украинское издание Kyiv Independent в среду сообщило, что Зеленский написал письмо американскому президенту с просьбой нарастить поставки комплексов ПВО и ракет для них из-за растущего дефицита боеприпасов в ВСУ. Реакции Штатов на обращение не последовало.
