МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Владимира Зеленского необходимо лишить ордена Белого орла, чтобы защитить честь и достоинство польского народа, заявила депутат Европарламента от республики Ева Зайончковская-Герник.

Владимир Зеленский своим решением <…> плюнул в лицо сотням тысяч польских жертв, убитых с особой жестокостью украинскими <…> националистами в 1940-х годах! Зеленский сделал это умышленно, заявив, что каждое государство якобы имеет право на свою версию исторической правды и чествование своих героев", — написала она в соцсети X

Политик заявила, что Украине — ввиду подобных действий ее руководства — не место в Евросоюзе, и призвала прекратить ее поддержку.

В среду Зеленский присвоил почетное наименование "имени героев УПА*" отдельному центру специальных операций "Север" ССО ВСУ.

Накануне бывший президент Польши и нобелевский лауреат Лех Валенса заявил, что больше не будет поддерживать Владимира Зеленского, после того как тот принял участие в перезахоронении останков одного из лидеров ОУН Андрея Мельника в Киевской области.

УПА" воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами во время Великой Отечественной войны. На счету ОУН*-УПА* множество преступлений, в том числе Волынская резня — массовое уничтожение польского населения Волыни в 1943 году. Тогда были зверски убиты также тысячи украинцев, отказавшихся сотрудничать c националистами.