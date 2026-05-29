"Плюнул в лицо". В Польше разразился скандал из-за выходки Зеленского - РИА Новости, 29.05.2026
15:23 29.05.2026 (обновлено: 18:34 29.05.2026)
"Плюнул в лицо". В Польше разразился скандал из-за выходки Зеленского

Депутат Зайончковская-Герник: Зеленского необходимо лишить польских наград

© REUTERS / Hayk BaghdasaryanВладимир Зеленский
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимира Зеленского нужно лишить ордена Белого орла, чтобы защитить честь и достоинство народа Польши, заявила депутат Европарламента от республики Ева Зайончковская-Герник.
  • Она призвала прекратить поддержку Украины и заявила, что той не место в Евросоюзе из-за действий ее руководства.
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Владимира Зеленского необходимо лишить ордена Белого орла, чтобы защитить честь и достоинство польского народа, заявила депутат Европарламента от республики Ева Зайончковская-Герник.
Так она отреагировала на слова президента страны Кароля Навроцкого о том, что у главы киевского режима могут изъять высшую государственную награду из-за его участия в героизации деятелей Организации украинских националистов* (ОУН*).
"Владимир Зеленский своим решением <…> плюнул в лицо сотням тысяч польских жертв, убитых с особой жестокостью украинскими <…> националистами в 1940-х годах! Зеленский сделал это умышленно, заявив, что каждое государство якобы имеет право на свою версию исторической правды и чествование своих героев", — написала она в соцсети X.
Политик заявила, что Украине — ввиду подобных действий ее руководства — не место в Евросоюзе, и призвала прекратить ее поддержку.
В среду Зеленский присвоил почетное наименование "имени героев УПА*" отдельному центру специальных операций "Север" ССО ВСУ.
Накануне бывший президент Польши и нобелевский лауреат Лех Валенса заявил, что больше не будет поддерживать Владимира Зеленского, после того как тот принял участие в перезахоронении останков одного из лидеров ОУН Андрея Мельника в Киевской области.
УПА" воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами во время Великой Отечественной войны. На счету ОУН*-УПА* множество преступлений, в том числе Волынская резня — массовое уничтожение польского населения Волыни в 1943 году. Тогда были зверски убиты также тысячи украинцев, отказавшихся сотрудничать c националистами.
* Запрещенные на территории России террористические организации.
 
В миреУкраинаПольшаВладимир ЗеленскийЛех ВаленсаЕвропарламентКароль НавроцкийКиевская областьОрганизации украинских националистов* (ОУН)*Вооруженные силы УкраиныВеликая Отечественная война (1941-1945)
 
 
