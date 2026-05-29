"Он этого не хочет". Заявление Зеленского в Швеции шокировало журналиста - РИА Новости, 29.05.2026
13:11 29.05.2026 (обновлено: 14:37 29.05.2026)
"Он этого не хочет". Заявление Зеленского в Швеции шокировало журналиста

Журналист Боуз поразился заявлению Зеленского в Швеции

© REUTERS / Christine Olsson — Владимир Зеленский во время визита в Швецию
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Журналист Чей Боуз поразился заявлению Владимира Зеленского, что Украина получит от Стокгольма истребители Gripen в декабре-январе.
  • По его мнению это говорит о том, что глава киевского режима не хочет окончания конфликта.
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Журналист Чей Боуз поразился заявлению Владимира Зеленского в Швеции.

В четверг глава киевского режима сказал, что Украина получит от Стокгольма истребители Gripen в декабре-январе.
"Он не хочет, чтобы эта война заканчивалась", — написал Боуз в соцсети X.

Накануне издание "Политика Страны" сообщило, что Зеленский, выступая на брифинге в Швеции, излишне эмоционально потребовал от Вашингтона быстрее предоставлять Украине ракеты для ЗРК Patriot.
Украинское издание Kyiv Independent в среду сообщило, что Зеленский написал письмо американскому президенту с просьбой нарастить поставки комплексов ПВО и ракет для них из-за растущего дефицита боеприпасов в ВСУ. Реакции Штатов на обращение не последовало.
