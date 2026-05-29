09:20 29.05.2026 (обновлено: 12:28 29.05.2026)
© AP Photo / Petros Karadjias
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Экс-премьер Польши Лешек Миллер заявил, что польские власти должны перестать поддерживать Владимира Зеленского.
  • Он назвал отвратительным отсутствие реакции на последние решения Зеленского.
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Польские власти должны перестать поддерживать Владимира Зеленского, заявил экс-премьер Польши Лешек Миллер.

"Что более отвратительно? Решение Зеленского или отсутствие реакции со стороны польских властей?" — говорится в его публикации в соцсети X.
Так он отреагировал на пост польского журналиста Лукаша Варзехи о том, что Киев должен, наконец, почувствовать конкретные последствия своих действий по пропаганде национализма. Польша должна немедленно прекратить финансовую поддержку технологии Starlink, а украинцы должны понимать, что их действия будут иметь последствия, добавил журналист.

В среду Зеленский присвоил почетное наименование "имени героев УПА*" Отдельному центру специальных операций "Север" ССО ВСУ.

Накануне бывший президент Польши и нобелевский лауреат Лех Валенса заявил, что больше не будет поддерживать Владимира Зеленского, после того как тот принял участие в перезахоронении останков одного из лидеров ОУН* Андрея Мельника в Киевской области.
УПА* воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами во время Великой Отечественной войны. На счету ОУН*-УПА* множество преступлений, в том числе Волынская резня — массовое уничтожение польского населения на Волыни в 1943 году. Тогда были зверски убиты и тысячи украинцев, отказывавшихся сотрудничать c националистами.

* Запрещенные на территории России террористические организации
