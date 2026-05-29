Рейтинг@Mail.ru
В Германии сообщили о панике у Зеленского после удара ВС России - РИА Новости, 29.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:08 29.05.2026
В Германии сообщили о панике у Зеленского после удара ВС России

BZ: в Киеве растет беспокойство по поводу ударов ВС России

© AP Photo / Petros KaradjiasВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.05.2026
© AP Photo / Petros Karadjias
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Киеве растет обеспокоенность по поводу возобновления крупномасштабных российских авиаударов.
  • Издание отмечает, что именно c этим связано недавнее обращение Владимира Зеленского к президенту США Дональду Трампу в котором тот пожаловался на нехватку ракет для систем ПВО Patriot.
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. в украинском руководстве растет беспокойство по поводу ударов возмездия ВС России, пишет немецкая газета Berliner Zeitung.
«
Киеве растет обеспокоенность по поводу возобновления крупномасштабных российских авиаударов", — говорится в материале.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.05.2026
Депутат Рады предупредил о планах Зеленского против Белоруссии
01:23
Издание отмечает, что именно c этим связано недавнее обращение Владимира Зеленского к президенту США Дональду Трампу в котором тот пожаловался на нехватку ракет для систем ПВО Patriot.
"Обращение отражает растущую нервозность в украинском руководстве", — резюмирует газета.
Украинское издание Kyiv Independent в среду сообщило, что Зеленский написал письмо американскому президенту с просьбой нарастить поставки комплексов ПВО и ракет для них из-за растущего дефицита боеприпасов в ВСУ. Штаты на запросы главы киевского режима не ответили.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.05.2026
"Оно вас достанет". В Польше испугались решения Путина по Украине
27 мая, 14:34
В ночь на 22 мая дроны ВСУ ударили по общежитию колледжа в Старобельске в ЛНР, где находились 86 учащихся. Это привело к обрушению здания. Погиб 21 студент, еще 44 получили ранения.
Российская армия ответным ударом возмездия поразила цели, связанные с военным руководством Украины, применив ракеты "Орешник", "Кинжал", "Искандер" и "Циркон".
В МИД в понедельник сообщили, что российская армия в ответ на атаки ВСУ на мирное население будет последовательно бить по центрам принятия решений на Украине. Все эти объекты расположены в Киеве, поэтому министерство призвало дипломатов и представителей международных организаций скорее покинуть город, а местных жителей — не приближаться к военной и административной инфраструктуре.
Владимир Зеленский во время визита в Швецию - РИА Новости, 1920, 28.05.2026
Зеленский пожаловался на удар в спину от союзников
Вчера, 20:54
 
В миреКиевУкраинаГерманияВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала