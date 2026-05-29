Врач назвал самые вредные блюда на завтрак

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Эндокринолог Виктория Садовская рекомендует избегать на завтрак жирной и жареной пищи, например, фастфуда, колбасы или сдобной выпечки, так как эти продукты могут вызвать изжогу.
- Также стоит отказаться от продуктов с высоким содержанием простых углеводов, таких как конфеты или сладкие хлопья, поскольку они могут привести к скачку уровня сахара в крови и увеличить риск развития метаболических нарушений.
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. На завтрак стоит избегать жирной и жареной пищи, например, фастфуда, колбасы или сдобной выпечки, рассказала эндокринолог Виктория Садовская.
"На завтрак стоит избегать жирной и жареной пищи, например, фастфуда, колбасы или сдобной выпечки. Эти продукты расслабляют нижний пищеводный сфинктер - клапан между желудком и пищеводом, замедляя опорожнение желудка. В результате увеличивается вероятность заброса кислоты в пищевод и возникновения изжоги, особенно если есть быстро и большими порциями", - сообщила Садовская "Ленте.ру".
Кроме того, по словам доктора, лучше не употреблять на завтрак продукты с высоким содержанием простых углеводов, например, конфеты или сладкие хлопья. Они вызывают резкий скачок уровня сахара в крови и при регулярном употреблении увеличивают риск развития метаболических нарушений, в том числе преддиабета и диабета.
Врач рассказал, чем грозит отказ от завтрака
25 марта, 01:26