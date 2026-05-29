Защита замгендиректора "Уралвагонзавода" Семизорова обжалует его арест

Адвокат Сурен Аванесян сообщил, что защита намерена обжаловать решение суда об аресте.

По словам адвоката, заключение под стражу руководителя такого высокого уровня может сказаться на исполнении гособоронзаказа.

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Защита подаст апелляционную жалобу на арест замгендиректора "Уралвагонзавода" Дмитрия Семизорова, обвиняемого в растрате около 50 миллионов рублей при исполнении гособоронзаказа на поставку климатического оборудования для Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения, рассказал РИА Новости его адвокат Сурен Аванесян.

В минувшую среду суд в Москве арестовал до 26 июля Семизорова по делу о растрате.

"Мы намерены обжаловать судебное решение в апелляционном порядке. Суд не принял во внимание многочисленные документы, опровергающие позицию следствия", - рассказал адвокат в беседе с агентством.

Он добавил, что настаивал в суде на избрании более мягкой меры пресечения, ссылаясь на состояние здоровья Семизорова и наличие постоянного места жительства в Москве.

"Заключение под стражу руководителя такого высокого уровня во время СВО на основании показаний только одного человека фактически обезглавливает одно из направлений работы и может сказаться на исполнении госооборонзаказа", - добавил Аванесян.

Защитник уточнил, что в рамках уголовного дела было арестовано несколько человек, один из которых и дал показания на Семизорова, "чтобы облегчить свою участь".

Семизоров был назначен заместителем генерального директора АО "НПК "Уралвагонзавод" в ноябре 2023 года.