Рейтинг@Mail.ru
Защита замгендиректора "Уралвагонзавода" Семизорова обжалует его арест - РИА Новости, 29.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:43 29.05.2026
Защита замгендиректора "Уралвагонзавода" Семизорова обжалует его арест

РИА Новости: защита замглавы УВЗ Семизорова обжалует его арест

© Sputnik / Табылды Кадырбеков | Перейти в медиабанкНаручники висят на дверной ручке
Наручники висят на дверной ручке - РИА Новости, 1920, 29.05.2026
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Перейти в медиабанк
Наручники висят на дверной ручке . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Замгендиректора «Уралвагонзавода» Дмитрий Семизоров арестован по делу о растрате около 50 миллионов рублей при исполнении гособоронзаказа.
  • Адвокат Сурен Аванесян сообщил, что защита намерена обжаловать решение суда об аресте.
  • По словам адвоката, заключение под стражу руководителя такого высокого уровня может сказаться на исполнении гособоронзаказа.
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Защита подаст апелляционную жалобу на арест замгендиректора "Уралвагонзавода" Дмитрия Семизорова, обвиняемого в растрате около 50 миллионов рублей при исполнении гособоронзаказа на поставку климатического оборудования для Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения, рассказал РИА Новости его адвокат Сурен Аванесян.
В минувшую среду суд в Москве арестовал до 26 июля Семизорова по делу о растрате.
Инвестор Александр Галицкий - РИА Новости, 1920, 26.05.2026
Галицкий обжалует решение по иску Генпрокуратуры
26 мая, 19:29
"Мы намерены обжаловать судебное решение в апелляционном порядке. Суд не принял во внимание многочисленные документы, опровергающие позицию следствия", - рассказал адвокат в беседе с агентством.
Он добавил, что настаивал в суде на избрании более мягкой меры пресечения, ссылаясь на состояние здоровья Семизорова и наличие постоянного места жительства в Москве.
"Заключение под стражу руководителя такого высокого уровня во время СВО на основании показаний только одного человека фактически обезглавливает одно из направлений работы и может сказаться на исполнении госооборонзаказа", - добавил Аванесян.
Защитник уточнил, что в рамках уголовного дела было арестовано несколько человек, один из которых и дал показания на Семизорова, "чтобы облегчить свою участь".
Семизоров был назначен заместителем генерального директора АО "НПК "Уралвагонзавод" в ноябре 2023 года.
До перехода в "Уралвагонзавод" он с 2013 по 2019 год возглавлял Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИточмаш), а ранее занимал руководящие должности на ряде предприятий оборонно-промышленного комплекса.
Бывший первый заместитель начальника Московского метрополитена Дмитрий Дощатов - РИА Новости, 1920, 25.05.2026
Защита обжалует приговор экс-замглавы столичного метро Дощатову
25 мая, 14:52
 
ПроисшествияМоскваДмитрий СемизоровУралвагонзаводЦНИИТОЧМАШ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала