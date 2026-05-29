Защита замгендиректора "Уралвагонзавода" Семизорова обжалует его арест

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Защита подаст апелляционную жалобу на арест замгендиректора "Уралвагонзавода" Дмитрия Семизорова, обвиняемого в растрате около 50 миллионов рублей при исполнении гособоронзаказа на поставку климатического оборудования для Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения, рассказал РИА Новости его адвокат Сурен Аванесян.
В минувшую среду суд в Москве арестовал до 26 июля Семизорова по делу о растрате.
"Мы намерены обжаловать судебное решение в апелляционном порядке. Суд не принял во внимание многочисленные документы, опровергающие позицию следствия", - рассказал адвокат в беседе с агентством.
Он добавил, что настаивал в суде на избрании более мягкой меры пресечения, ссылаясь на состояние здоровья Семизорова и наличие постоянного места жительства в Москве.
"Заключение под стражу руководителя такого высокого уровня во время СВО на основании показаний только одного человека фактически обезглавливает одно из направлений работы и может сказаться на исполнении госооборонзаказа", - добавил Аванесян.
Защитник уточнил, что в рамках уголовного дела было арестовано несколько человек, один из которых и дал показания на Семизорова, "чтобы облегчить свою участь".
Семизоров был назначен заместителем генерального директора АО "НПК "Уралвагонзавод" в ноябре 2023 года.
До перехода в "Уралвагонзавод" он с 2013 по 2019 год возглавлял Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИточмаш), а ранее занимал руководящие должности на ряде предприятий оборонно-промышленного комплекса.