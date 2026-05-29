МЧС напомнило о запрете маломерным судам приближаться к пляжам
13:03 29.05.2026
МЧС напомнило о запрете маломерным судам приближаться к пляжам

Отдых на пляже. Архивное фото
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Всем маломерным судам, в том числе гидроциклам и яхтам, в период купального сезона категорически запрещается маневрировать на акваториях пляжей и приближаться к местам купания людей ближе 50 метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"Категорически запрещено заходить в районы, объявленные опасными для плавания, а также маневрировать на акваториях пляжей и местах массового отдыха людей", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что гидроциклы и другие маломерные суда должны находиться на расстоянии не менее 50 метров от мест купания. В прошлом году на водных объектах России произошло 292 аварии с маломерными судами.
"Чаще всего причинами становились неумелое маневрирование и игнорирование прогнозов погоды перед выходом на воду. Дополнительные риски создает темное время суток: управление судном ночью или в сумеречное время опасно", - подчеркнул представитель ведомства.
Собеседник агентства напомнил, что в каждом субъекте временные пределы навигационного периода устанавливаются областным законодательством. Сотрудники ГИМС МЧС выходят в рейды на акватории для мониторинга и выявления нарушителей, а также предупреждения несчастных случаев с участием маломерных судов.
По данным МЧС РФ, всего на учете в ГИМС почти 1,6 миллиона маломерных судов и почти столько же аттестованных судоводителей. Только в Москве за последние четыре года общее количество зарегистрированных маломерных судов увеличилось в 2,6 раза – до 4 тысяч. Для контроля их безопасной эксплуатации столичные специалисты намерены использовать современные IT-решения и технологии.
РоссияМоскваМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Общество
 
 
