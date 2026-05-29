Захарова: дед Зеленского закончил бы в газовой камере, если бы ОУН победила

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Если бы на Украине восторжествовал коллаборационист Андрей Мельник и его прихвастни из Организации украинских нацистов (ОУН, запрещенная в России экстремистская организация), то дед Владимира Зеленского закончил бы в газовой камере, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Удивительно не то, что на Украине возрождают нацизм (это хорошо известно), а то, что если бы Мельник и его прихвостни из ОУН восторжествовали, дед Зеленского стал бы не героем войны и командиром стрелковой роты, а закончил свой путь в газовой камере", - написала Захарова в своем Telegram-канале.
Она отметила, что в таком случае никакого Зеленского на свете бы не было, а его семью немцы совместно с коллаборационистами из числа сторонников мельниковцев заморили бы в концлагерях.
"P.S. Гуньке пусть не забудут место заготовить", - заключила Захарова.
Зеленский в понедельник принял участие в перезахоронении останков одного из лидеров ОУН (запрещена в России экстремистская организация) Андрея Мельника в Киевской области. Украинское издание "Страна.ua" сообщало, что власти могут перезахоронить на Украине почитаемых киевским режимом украинских деятелей, в том числе лидеров ОУН Степана Бандеру, Андрея Мельника и Евгения Коновальца.