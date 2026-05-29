Рейтинг@Mail.ru
Обвинения ЕС в адрес России о БПЛА бездоказательны, заявила Захарова - РИА Новости, 29.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:59 29.05.2026 (обновлено: 16:05 29.05.2026)
Обвинения ЕС в адрес России о БПЛА бездоказательны, заявила Захарова

Захарова: обвинения ЕС в адрес России о БПЛА бездоказательны

© Фото : МИД РоссииОфициальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 29.05.2026
© Фото : МИД России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что обвинения в адрес России из-за беспилотников в странах Евросоюза бездоказательны.
  • По ее словам, ни российской стороне, ни гражданам стран Евросоюза не было предъявлено ни одного факта или материала по этому поводу.
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Все обвинения в адрес России из-за беспилотников в странах Евросоюза бездоказательны, не было предъявлено ни одного факта и материала по этому поводу, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Все обвинения, которые мы слышим, в частности про беспилотники где-то в странах Европейского Союза, все они бездоказательные, ни одного факта, материала, свидетельства не предъявлено", - сказала Захарова в комментарии RT.
Она подчеркнула, что доказательств не предъявили не только российской стороне, но и гражданам стран Европейского Союза, которые, по мнению Захаровой, "должны были бы знать, на чем выстраивают свою обвинительную риторику их руководители".
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 29.05.2026
Медведев прокомментировал инцидент с БПЛА в Румынии
Вчера, 14:37
 
РоссияЕвросоюзВ миреМария Захарова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала