Обвинения ЕС в адрес России о БПЛА бездоказательны, заявила Захарова

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Все обвинения в адрес России из-за беспилотников в странах Евросоюза бездоказательны, не было предъявлено ни одного факта и материала по этому поводу, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Все обвинения, которые мы слышим, в частности про беспилотники где-то в странах Европейского Союза, все они бездоказательные, ни одного факта, материала, свидетельства не предъявлено", - сказала Захарова в комментарии RT.
Она подчеркнула, что доказательств не предъявили не только российской стороне, но и гражданам стран Европейского Союза, которые, по мнению Захаровой, "должны были бы знать, на чем выстраивают свою обвинительную риторику их руководители".