Краткий пересказ от РИА ИИ
- Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что шумиха вокруг беспилотника в Румынии нужна западникам для обоснования закрытия Генконсульства в Констанце.
- Мария Захарова также высказала мнение, что это делается для того, чтобы отвлечь внимание от убийства детей в Старобельске, которое, по ее словам, совершено на деньги ЕС и при его поддержке.
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Шумиха вокруг беспилотника в Румынии нужна западникам, как теперь стало очевидно, для обоснования закрытия Генконсульства РФ в Констанце, заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Шумиха вокруг беспилотника в Румынии нужна западникам для того, чтобы отвести внимание от убийства Зеленским детей Старобельске, которое совершено на есовские деньги и с ЕС-овской поддержкой, а также, как теперь стало очевидно, для обоснования закрытия Генконсульства РФ в Констанце", - сказала она.