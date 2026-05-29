Захарова рассказала, кому нужна шумиха вокруг БПЛА в Румынии

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Шумиха вокруг беспилотника в Румынии нужна западникам, как теперь стало очевидно, для обоснования закрытия Генконсульства РФ в Констанце, заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.