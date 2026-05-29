На ЗАЭС устанавливают причину временной потери внешнего электроснабжения

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая - РИА Новости. Причина временной потери внешнего электроснабжения Запорожской АЭС устанавливается, радиационный фон в норме, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина.
Минувшей ночью Запорожская АЭС (ЗАЭС) временно потеряла внешнее электроснабжение, это уже в 16-й раз во время военного конфликта, заявило МАГАТЭ. Во время часового отключения были запущены аварийные дизельные генераторы.
"Причина устанавливается. Все технологические параметры станции контролируются персоналом. Радиационный фон в норме", - сказала Яшина агентству.