На ЗАЭС устанавливают причину временной потери внешнего электроснабжения
13:06 29.05.2026
Яшина: на ЗАЭС устанавливают причину временной потери внешнего электроснабжения

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Запорожская АЭС временно потеряла внешнее электроснабжение, это уже 16-й раз во время военного конфликта, рассказала Евгения Яшина.
  • Радиационный фон на станции в норме, причина инцидента устанавливается.
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая - РИА Новости. Причина временной потери внешнего электроснабжения Запорожской АЭС устанавливается, радиационный фон в норме, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина.
Минувшей ночью Запорожская АЭС (ЗАЭС) временно потеряла внешнее электроснабжение, это уже в 16-й раз во время военного конфликта, заявило МАГАТЭ. Во время часового отключения были запущены аварийные дизельные генераторы.
"Причина устанавливается. Все технологические параметры станции контролируются персоналом. Радиационный фон в норме", - сказала Яшина агентству.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе: на станции насчитываются шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
