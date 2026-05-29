Врач назвал причину роста заболеваний гонореей и сифилисом в Европе

Краткий пересказ от РИА ИИ Итальянский врач Эмануэле Тровато связывает рекордные показатели заболеваемости половыми инфекциями в Европе с изменениями в сексуальном поведении, в частности с частой сменой случайных партнеров и распространением приложений для знакомств.

Такая динамика также обусловлена улучшением методов скрининга и диагностики, что позволяет выявлять и регистрировать больше случаев.

РИМ, 29 мая — РИА Новости. Рекордные показатели заболеваемости половыми инфекциями в Европе объясняются частой сменой случайных партнеров, в том числе из-за приложений для знакомств, заявил РИА Новости итальянский врач, доцент отделения кожных и венерических заболеваний Университета Сиены Эмануэле Тровато.

"В последние годы произошли изменения в некоторых аспектах сексуального поведения, особенно среди молодежи и групп высокого риска. Мы наблюдаем частую смену случайных партнеров, более быстрое установление контактов и, в некоторых случаях, менее частое использование презервативов. Распространение приложений для знакомств также, вероятно, способствовало облегчению и ускорению сексуальных контактов", — сказал он.

Специалист добавил, что есть и другие факторы, и объяснять рост числа половых инфекций только изменениями в сексуальном поведении или прогрессом в диагностике было бы упрощением. Но оба эти аспекта играют значительную роль и дополняют друг друга, считает он.

Тровато также обратил внимание на растущую доступность доконтактной профилактики ВИЧ — когда человек, чтобы снизить риск заражения, принимает лекарства до возможного контакта с вирусом. По словам врача, хотя такая профилактика представляет собой огромный прогресс в борьбе с ВИЧ-инфекцией, она также изменила восприятие риска других бактериальных инфекций — сифилиса и гонореи.

"Косвенно она способствует снижению использования барьерных методов контрацепции в некоторых группах населения", — сказал он.

При этом эксперт призвал не недооценивать роль улучшенных методов скрининга и диагностики, отметив, что тесты стали более чувствительными, быстрыми и доступными и что во многих европейских странах уделяется больше внимания выявлению бессимптомных инфекций.

Особенно это актуально для групп населения, считающихся подверженными повышенному риску, где периодические проверки и целенаправленный скрининг проводятся даже при отсутствии симптомов, пояснил он.

"Поэтому неизбежно, что часть случаев, которая ранее оставалась бы недиагностированной, теперь выявляется и регистрируется. Следовательно, вполне вероятно, что наблюдаемый рост отражает как реальное увеличение распространения инфекций, так и улучшение способности систем здравоохранения по их выявлению", — заключил Тровато.