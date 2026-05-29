Краснодарский край
 
16:54 29.05.2026 (обновлено: 17:39 29.05.2026)
Более 200 ярмарок местной продукции откроют около дорог Кубани

КРАСНОДАР, 29 мая - РИА Новости. Более 200 придорожных ярмарок с продукцией местных производителей откроется летом в Краснодарском крае, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
Организация работы придорожных ярмарок в регионе, обратил внимание глава края, находится в ведении департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Кубани.
"Летом в крае откроются больше 200 придорожных ярмарок. На прилавках свою продукцию представят кубанские фермеры. По дороге на наши курорты или по возвращении домой можно купить свежие, качественные и, главное, вкусные продукты. Такой формат торговли поддерживает местных производителей", - сказал Кондратьев.
По его данным, в среднем за сезон производители реализуют свыше одной тысячи тонн местных фруктов, овощей, ягод и орехов. Губернатор отметил, что качественный придорожный сервис - это важная составляющая имиджа региона и безопасности гостей.
"Этим летом ожидаем больше 8,5 миллионов отдыхающих. Стараемся создавать максимальные условия для их комфорта. Многие наши придорожные ярмарки будут оборудованы беседками для отдыха, а также фотозонами", - добавил Кондратьев.
 
