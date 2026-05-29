Япония направит военных в структуру НАТО по поддержке Киева

ТОКИО, 29 мая — РИА Новости. Министерство обороны Японии направит четырех служащих сил самообороны в штаб структуры НАТО по содействию безопасности и обучению Украины (NSATU), расположенный в Германии, сообщило японское оборонное ведомство.

"Эта отправка будет способствовать укреплению собственной оборонной системы нашей страны путем изучения уроков украинского конфликта, включая "новые способы ведения боевых действий", - говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что в условиях, когда безопасность Евро-Атлантического и Индо-Тихоокеанского регионов "неразделима", отправка военнослужащих будет способствовать углублению сотрудничества Японии и НАТО.