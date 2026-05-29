Япония столкнулась с рекордным за пять лет снижением численности населения

ТОКИО, 29 мая - РИА Новости. Население Японии за последние пять лет сократилось более чем на 3 миллиона человек, а масштаб снижения стал максимальным по итогам переписей, заявил генеральный секретарь кабинета министров Минору Кихара.
По данным опубликованной министерством внутренних дел и коммуникаций предварительной переписи 2025 года, население Японии составило 123 миллиона 49 тысяч 524 человека, сократившись примерно на 3,09 миллиона по сравнению с предыдущей переписью, 2020 года.
"По итогам этого исследования население сокращается уже третью перепись подряд с 2015 года, при этом масштаб сокращения также стал максимальным - 2,5%. Мы считаем, что это вновь подтвердило дальнейшее углубление сокращения населения", - сказал Кихара на пресс-конференции.
"Ситуация с концентрацией населения в Токийском регионе сохраняется. Мы считаем необходимым добиваться рассредоточения людей и компаний в регионы для исправления чрезмерной концентрации в Токио", - подчеркнул Кихара.
Он добавил, что правительство продолжит комплексно продвигать меры по борьбе с сокращением населения, включая поддержку рождаемости, создание рабочих мест в регионах, развитие региональных экономик и повышение доходов молодых поколений.
