Япония столкнулась с рекордным за пять лет снижением численности населения

ТОКИО, 29 мая - РИА Новости. Население Японии за последние пять лет сократилось более чем на 3 миллиона человек, а масштаб снижения стал максимальным по итогам переписей, заявил генеральный секретарь кабинета министров Минору Кихара.

По данным опубликованной министерством внутренних дел и коммуникаций предварительной переписи 2025 года, население Японии составило 123 миллиона 49 тысяч 524 человека, сократившись примерно на 3,09 миллиона по сравнению с предыдущей переписью, 2020 года.

"По итогам этого исследования население сокращается уже третью перепись подряд с 2015 года, при этом масштаб сокращения также стал максимальным - 2,5%. Мы считаем, что это вновь подтвердило дальнейшее углубление сокращения населения", - сказал Кихара на пресс-конференции.

При этом население Токийского региона, включающего Токио Канагаву , Сайтаму и Тибу , составило 36 миллионов 986 тысяч человек, увеличившись на 71 тысячу по сравнению с предыдущей переписью.

"Ситуация с концентрацией населения в Токийском регионе сохраняется. Мы считаем необходимым добиваться рассредоточения людей и компаний в регионы для исправления чрезмерной концентрации в Токио", - подчеркнул Кихара.