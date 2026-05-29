Межотраслевая выставка-форум для бизнеса открылась в Забайкальском крае

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Межотраслевая выставка-форум "Мой Бизнес — ЭКСПО 2026" местных товаропроизводителей для представителей бизнеса, власти и экспертов открылась в драмтеатре Забайкальского края, сообщает пресс-служба регионального правительства.

"Быть предпринимателем в Забайкальском крае — это практически быть спартанцем. Это уже подвиг — каждый день вставать и знать о том, что вы идете как на сражение с трудностями, которые ставит жизнь. Знайте, что мы всегда вас поддерживаем, мы хотим, чтобы вы развивались, стремимся помочь вам встать на ноги и вместе развивать экономику края, чтобы любые кризисы проходили легче", — поприветствовал участников исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Забайкалья Павел Волков, его слова приводит пресс-служба.

Во время пленарного заседания форума он подчеркнул: крупные горнодобывающие предприятия, приграничное расположение Забайкалья и его природа — драйверы, к которым может примкнуть малый и средний бизнес.

"Добыча полезных ископаемых связана с крупными компаниями, но они сами нуждаются в так называемых обеспечительных, поддерживающих бизнесах — как правило, это минимум до 10 видов услуг. Мы хотим, чтобы эти компании пользовались прежде всего той инфраструктурой бизнеса, которая работает в Забайкалье", — заявил Волков.

Он добавил, что в крае хорошо развивается логистическая инфраструктура — до 70% всего сухопутного трафика проходит через регион, это преимущество необходимо использовать. Это создание торгово-логистических центов, всего, что связано с дорожным сервисом. Базовая отрасль — туризм: край богат природой, эту нишу нужно занимать более активно, расставлять здесь предпринимательские сети. Маржинальность гарантирована тем, что растет поток иностранных туристов.

В пятницу на форуме подведут итоги регионального этапа конкурса "100 лучших товаров России", на который заявились 94 предпринимателя. Во второй половине дня конкурсная комиссия определит по несколько победителей в каждой из шести номинации и назовет их имена.