16:07 29.05.2026 (обновлено: 18:59 29.05.2026)
В Третьяковке рассказали о следствии из-за выставки "Эпоха Неизвестного"

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Третьяковская галерея проинформирована о ведущемся расследовании, связанным с выставкой "Эпоха Неизвестного".
  • Следственный комитет начал расследование из-за возможного представления поддельных скульптур на выставке в честь 100-летия Эрнста Неизвестного.
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Третьяковская галерея проинформирована о ведущемся расследовании, связанном с выставкой "Эпоха Неизвестного", которая была представлена в музее, сообщили РИА Новости в пресс-службе Третьяковской галереи.
"Третьяковская галерея проинформирована о ведущемся расследовании", - сказала собеседница агентства, комментируя расследование, которое ведет Следственный комитет РФ.
Как сообщали СМИ, на выставке "Эпоха Неизвестного", которая проходила с 16 декабря 2025 года по 12 мая и была посвящена 100-летию Эрнста Неизвестного, могли быть представлены поддельные скульптуры, в связи с чем Следственный комитет возбудил уголовное дело.
Выставка "Эпоха Неизвестного" в Третьяковской галерее состояла из четырех разделов: "Война - это…", "Неизвестный в Манеже", "Гигантомахия", "Древо жизни", в них экспонировались произведения скульптуры, графики и живописи из музейных и частных собраний.
