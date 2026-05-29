В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке открылась выставка к 85-летию Совинформбюро

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке открылась выставка «85 лет Совинформбюро. Ожившая история. Запечатленная эпоха».
- На выставке представлены 15 знаковых фотографий из архива РИА Новости, снятых в период с 1940-х по 2020-е годы.
- Особенность выставки — мультимедийная составляющая, благодаря которой исторические кадры «оживают» с помощью искусственного интеллекта.
НЬЮ-ЙОРК, 29 мая - РИА Новости. Выставка "85 лет Совинформбюро. Ожившая история. Запечатленная эпоха" открылась в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, передает корреспондент РИА Новости.
В экспозиции представлены 15 знаковых фотографий из архива РИА Новости, снятых в период с 1940-х по 2020-е годы. Среди снимков - кадры водружения Советского знамени над Рейхстагом, первого полета Юрия Гагарина, Олимпийских игр в Москве, Сочи и Милане, встреча лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске.
Фотовыставка архивов Совинформбюро открылась в Цзинане
29 сентября 2025, 12:14
Экспозицию открыл постпред России при ООН Василий Небензя. А само мероприятие посетили десятки гостей, в том числе дипломаты и сотрудники секретариата ООН.
"Все это - не просто фотографии. Это летопись страны, запечатленная людьми, которые умели видеть главное", - сказал он, обращаясь к гостям выставки.
"Мы чтим память наших коллег. Их профессиональный и человеческий подвиг - продолжение традиции военных корреспондентов Совинформбюро. Они до конца выполняли свой долг, чтобы правда о происходящем была зафиксирована и услышана. Именно поэтому работа журналиста на месте событий сохраняет особое значение и сегодня", - продолжил Небензя.
Особенность выставки - мультимедийная составляющая, благодаря которой исторические кадры "оживают" - с помощью искусственного интеллекта: посетители видят не только статичные изображения, но и движение, мимику и смену ракурсов - запечатленные моменты прошлого перестают быть застывшими мгновениями.
На выставке представлены снимки прославленных фотографов, в том числе фронтовых фотокорреспондентов. В экспозиции - работы Евгения Халдея, Владимира Гребнева, Михаила Озерского, Игоря Костина и других известных фотожурналистов.
Представленные материалы неразрывно связаны с историей Совинформбюро, созданного в 1941 году. Позднее оно было преобразовано в Агентство печати "Новости" (АПН), а затем в РИА Новости, чьи традиции сегодня продолжает медиагруппа "Россия сегодня". Архив, собранный за 85 лет, лег в основу выставки.
Путь к Победе. В Брянске открылась выставка из архива Совинформбюро
17 сентября 2025, 15:35