Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке открылась выставка к 85-летию Совинформбюро

Краткий пересказ от РИА ИИ В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке открылась выставка «85 лет Совинформбюро. Ожившая история. Запечатленная эпоха».

На выставке представлены 15 знаковых фотографий из архива РИА Новости, снятых в период с 1940-х по 2020-е годы.

Особенность выставки — мультимедийная составляющая, благодаря которой исторические кадры «оживают» с помощью искусственного интеллекта.

НЬЮ-ЙОРК, 29 мая - РИА Новости. Выставка "85 лет Совинформбюро. Ожившая история. Запечатленная эпоха" открылась в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, передает корреспондент РИА Новости.

Экспозицию открыл постпред России при ООН Василий Небензя . А само мероприятие посетили десятки гостей, в том числе дипломаты и сотрудники секретариата ООН.

"Все это - не просто фотографии. Это летопись страны, запечатленная людьми, которые умели видеть главное", - сказал он, обращаясь к гостям выставки.

© РИА Новости Выставка к 85-летию Совинформбюро в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке © РИА Новости Выставка к 85-летию Совинформбюро в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке

"Мы чтим память наших коллег. Их профессиональный и человеческий подвиг - продолжение традиции военных корреспондентов Совинформбюро . Они до конца выполняли свой долг, чтобы правда о происходящем была зафиксирована и услышана. Именно поэтому работа журналиста на месте событий сохраняет особое значение и сегодня", - продолжил Небензя.

Особенность выставки - мультимедийная составляющая, благодаря которой исторические кадры "оживают" - с помощью искусственного интеллекта: посетители видят не только статичные изображения, но и движение, мимику и смену ракурсов - запечатленные моменты прошлого перестают быть застывшими мгновениями.

© РИА Новости Выставка к 85-летию Совинформбюро в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке © РИА Новости Выставка к 85-летию Совинформбюро в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке

На выставке представлены снимки прославленных фотографов, в том числе фронтовых фотокорреспондентов. В экспозиции - работы Евгения Халдея , Владимира Гребнева, Михаила Озерского, Игоря Костина и других известных фотожурналистов.