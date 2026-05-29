ВТБ: 80% россиян готовы общаться с роботами в банках
11:00 29.05.2026
Опрос ВТБ: 80% россиян готовы общаться с роботами в банковских отделениях

МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Почти 80% россиян воспользовались бы помощью человекоподобного робота в отделении банка, при этом 29% граждан сделали бы это без колебаний, но 24% хотят общаться только с живыми сотрудниками, следует из данных опроса ВТБ.
Степень согласия на общение с роботами в банках особенно высока, когда речь идет о рутинных операциях. Так, 74% россиян готовы получить от робота информацию об условиях по вкладам, 57% — открыть счет или карту, а 61% — сообщить о мошенничестве. В то же время лишь треть россиян (34%) доверила бы роботу оформление кредита или ипотеки, а 47% — урегулирование жалоб и споров. Это говорит о том, что в сложных, эмоционально нагруженных ситуациях люди по-прежнему рассчитывают на человеческое участие.
Такой настрой формируется на фоне повседневного опыта: абсолютное большинство россиян уже взаимодействуют с роботизированными системами. 67% используют голосовые ассистенты, 60% — чат-ботов на сайтах и в приложениях, 45% — банкоматы и терминалы. Наименьшая доля россиян взаимодействовала с роботами-доставщиками – всего 13%, а также с физическим роботами-консультантами – 9%. Однако в Москве эти цифры выше – 18% и 12% соответственно. При этом подавляющее большинство граждан уже имеют представление о существовании андроидов: 65% слышали о них в общих чертах, еще 28% — знакомы с ними подробно. Лишь 7% респондентов не сталкивались с этой темой вовсе.
Главные ожидания россиян от банковских роботов — компетентность, скорость и безошибочность. Участники опроса видят в них возможность круглосуточной работы, отсутствие предвзятости, минимизацию ошибок и даже снижение стоимости услуг. Более половины (54%) россиян считают, что робот справится с обслуживанием клиентов лучше, чем человек, особенно в стандартных сценариях. При этом 41% полагают, что роботы эффективны только в решении простых задач, а 30% уверены, что живой сотрудник всегда будет вне конкуренции.
Основными опасениями, связанными с возможной роботизацией банковской системы обслуживания, являются технические сбои, невозможность решить нестандартную ситуацию, утечка персональных данных, потеря рабочих мест живыми сотрудниками. Однако 52% россиян считают, что доверие к банку не изменится при появлении роботов, у 14% участников опрос доверие даже вырастет, у 22% - немного снизится, а у 12% — значительно упадет.
"Мы стоим на пороге новой фазы цифровизации банковских сервисов. Россияне уже готовы к обслуживанию человекоподобными роботами. Однако банкам следует внедрять их разумно. Здесь можно провести параллель с использованием искусственного интеллекта: нужно не заменять людей полностью, а создавать гибридную модель, где роботы возьмут на себя рутину, а сотрудники — более сложные, творческие и индивидуальные задачи", - сказал заместитель президента – председателя правления ВТБ Вадим Кулик, его слова приводит пресс-служба.
Опрос ВТБ был проведен в мае 2026 года и приурочен к предстоящему ПМЭФ. В нем приняли участие 1,5 тысячи респондентов в возрасте 18-65 лет, которые проживают в городах с населением свыше 100 тысяч человек.
 
