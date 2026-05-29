Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВСУ атаковали автоцистерны с топливом в Запорожской области, сообщил губернатор Евгений Балицкий.
- Водители успели укрыться, возгорание одной из цистерн ликвидировали.
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая - РИА Новости. Украинские войска атаковали автоцистерны с топливом в Запорожской области, водители не пострадали, возгорание ликвидировано, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
«
"Зафиксированы атаки на автоцистерны с топливом, водители успели укрыться и не пострадали. Возгорание одной из топливных цистерн оперативно ликвидировано", - написал Балицкий в своем канале на платформе "Макс".
Ранее губернатор сообщил, что двое человек погибли и шесть пострадали от атак ВСУ в Запорожской области за минувшие сутки.