ВСУ атаковали многоквартирный дом в Энергодаре

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая - РИА Новости. Украинские войска атаковали многоквартирный дом в городе-спутнике Запорожской АЭС Энергодаре, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
"Атаке подвергся многоквартирный дом в Энергодаре, пострадавших нет", - написал Балицкий в своем канале на платформе "Макс".
Ранее губернатор сообщил, что двое человек погибли и шесть пострадали от атак ВСУ в Запорожской области за минувшие сутки.
