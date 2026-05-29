Над Курской областью сбили 105 беспилотников за сутки

КУРСК, 29 мая - РИА Новости. ВСУ 122 раза за прошедшие сутки применили артиллерию по отселенным приграничным районам Курской области, сбиты 105 украинских беспилотников различного типа, погибших нет, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
"Сводка об оперативной обстановке в Курской области за прошедшие сутки. Всего в период с 09.00 28 мая до 09.00 29 мая сбито 105 вражеских беспилотников различного типа, 122 раза враг применил артиллерию по отселенным районам", - сообщил Хинштейн в канале на платформе "Макс".
Он уточнил, что 13 раз беспилотники атаковали территорию региона с помощью взрывных устройств.
"В результате атак в селе Макеево Рыльского района пострадал механизатор, у 56-летнего мужчины закрытая черепно-мозговая травма, ранение груди, живота. Он госпитализирован в Курскую областную больницу. Повреждены трактор, металлическая сетка и забор агрофирмы, полностью сгорел легковой автомобиль", - добавил глава региона.
По словам губернатора, погибших нет.
