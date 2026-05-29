Заградотряды ВСУ угрожают украинским военным расстрелом

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Украинские заградотряды открывают огонь при любой попытке военных ВСУ покинуть позицию, а в случае поимки издеваются над беглецами, рассказали РИА Новости в российских силовых структурах.

"Заградотрядам абсолютно неважно, почему солдат попытался покинуть позицию: пошел он за водой, испугался или еще что-то. Они с дрона видят движение, передают по рации, что будут стрелять. Если не расстреляли по какой-то причине и поймали - начинают издеваться", - сказал собеседник агентства.