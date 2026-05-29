Рейтинг@Mail.ru
Приставы в Волгограде запретили использовать отели, изъятые у Марченко - РИА Новости, 29.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:46 29.05.2026
Приставы в Волгограде запретили использовать отели, изъятые у Марченко

Приставы в Волгограде приостановили работу отелей Marton, изъятых в доход России

© Фото : Сеть отелей MARTONОтель Marton в Волгограде
Отель Marton в Волгограде - РИА Новости, 1920, 29.05.2026
© Фото : Сеть отелей MARTON
Отель Marton в Волгограде. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Останкинский суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры к Андрею Марченко и Виктору Момотову и взыскал в доход государства 97 объектов имущества, преимущественно сеть отелей Marton.
  • Росимущество потребовало освободить незаконно занимаемые объекты, и арбитражный суд Волгоградской области удовлетворил соответствующий иск.
  • Судебные приставы в Волгограде запретили использовать четыре гостиницы и участок, ранее принадлежавшие ООО «Территориальное отельное управление».
ВОЛГОГРАД, 29 мая – РИА Новости. Судебные приставы в Волгограде запретили использовать четыре гостиницы и участок в Волгограде, изъятые в доход государства у бизнесмена Андрея Марченко, сообщили в ГУ ФССП по региону.
Останкинский суд Москвы 14 октября 2025 года удовлетворил иск Генпрокуратуры к бывшему судье Верховного суда РФ Виктору Момотову и бизнесмену Андрею Марченко и взыскал в доход государства 97 объектов имущества. Общая стоимость оценивается в 9 миллиардов рублей, речь преимущественно идет о сети отелей Marton, которой владел Марченко.
Мосгорсуд в апреле утвердил это решение в апелляции, оно вступило в законную силу. По данным судебных приставов, Росимущество потребовало от ООО "Территориальное отельное управление" освободить незаконно занимаемые объекты. Соответствующий иск был удовлетворен арбитражным судом Волгоградской области, но в мае 2026 года, несмотря на решение суда, гостиницы в Волгограде возобновили прием постояльцев.
"Сотрудники главного управления ФССП России по Волгоградской области реализовали обеспечительные меры в виде запрета на использование и эксплуатацию объектов, ранее принадлежавших ООО "Территориальное отельное управление", - говорится в сообщении ведомства на платформе "Макс".
Уточняется, что речь идет о гостиницах Marton Победа, Marton Родина, Marton Царицын, "Вилла Санчо", а также о земельном участке на улице Царицынской Обороны.
Виктор Момотов - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
Владелец Marton рассказал в суде, сколько отдал судье Момотову за помощь
10 октября 2025, 11:39
 
ВолгоградРоссияВолгоградская областьВиктор МомотовФедеральная служба судебных приставов (ФССП России)Генеральная прокуратура РФМосковский городской судПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала