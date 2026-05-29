Приставы в Волгограде запретили использовать отели, изъятые у Марченко

ВОЛГОГРАД, 29 мая – РИА Новости. Судебные приставы в Волгограде запретили использовать четыре гостиницы и участок в Волгограде, изъятые в доход государства у бизнесмена Андрея Марченко, сообщили в ГУ ФССП по региону.
Останкинский суд Москвы 14 октября 2025 года удовлетворил иск Генпрокуратуры к бывшему судье Верховного суда РФ Виктору Момотову и бизнесмену Андрею Марченко и взыскал в доход государства 97 объектов имущества. Общая стоимость оценивается в 9 миллиардов рублей, речь преимущественно идет о сети отелей Marton, которой владел Марченко.
Мосгорсуд в апреле утвердил это решение в апелляции, оно вступило в законную силу. По данным судебных приставов, Росимущество потребовало от ООО "Территориальное отельное управление" освободить незаконно занимаемые объекты. Соответствующий иск был удовлетворен арбитражным судом Волгоградской области, но в мае 2026 года, несмотря на решение суда, гостиницы в Волгограде возобновили прием постояльцев.
Уточняется, что речь идет о гостиницах Marton Победа, Marton Родина, Marton Царицын, "Вилла Санчо", а также о земельном участке на улице Царицынской Обороны.
