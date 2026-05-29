В Волгограде при атаке дронов ВСУ повредило остекление детского сада

ВОЛГОГРАД, 29 мая - РИА Новости. Остекление части помещений детского сада №357 в Волгограде повреждено после ночной атаки БПЛА ВСУ, сообщили в мэрии.

Уточняется, что с утра дошкольное учреждение работает без изменения режима, помещения с поврежденным остеклением исключены из образовательного процесса.