Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российский велогонщик Александр Власов занял 25-е место на 19-м этапе «Джиро д'Италия», отстав от победителя этапа американца Сеппа Кусса на 10 минут 54 секунды.
- В генеральной классификации продолжает лидировать датчанин Йонас Вингегор, Власов находится на 22-й строчке, отставая от лидера на 50 минут 6 секунд.
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Российский велогонщик команды Bora-Hansgrohe Александр Власов занял 25-е место на 19-м этапе многодневки "Джиро д'Италия".
Этап протяженностью 151 км в пятницу выиграл американец Сепп Кусс из команды Visma, преодолевший дистанцию за 4 часа 28 минут 33 секунды. Далее финишировали канадец Дерек Джи-Уэст и итальянец Джулио Чикконе из Lidl–Trek. Власов уступил лидеру 10 минут 54 секунды.
В генеральной классификации продолжает лидировать датчанин Йонас Вингегор из Visma со временем 75 часов 13 минут 16 секунд. Австриец Феликс Галль из Decathlon CMA CGM Team (+4.03) идет вторым, третьим - австралиец Джей Хиндли (+5.04) из Bora-Hansgrohe. Власов идет на 22-й строчке, он отстает от лидера на 50 минут 6 секунд.
Двадцатый этап многодневки протяженностью 200 км пройдет 30 мая.