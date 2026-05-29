Во Владимире женщина с годовалым ребенком упала в шахту лифта

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Во Владимире женщина с годовалым ребенком в коляске упала в шахту лифта надземного перехода.
- СК России возбудил уголовное дело по факту произошедшего.
- Угрозы для жизни матери и ребенка нет.
БЕЛГОРОД, 29 мая — РИА Новости. Во Владимире женщина с ребенком в коляске упала в шахту лифта надземного перехода, сообщили в региональном главке Следственного комитета России.
"Возбуждено уголовное дело по факту падения женщины и ребенка в шахту лифта надземного пешеходного перехода по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 Уголовного кодекса Российской Федерации ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности")", — говорится в Telegram-канале ведомства.
Инцидент произошел накануне вечером в районе дома № 2 на улице Лакина. Тридцатичетырехлетняя женщина воспользовалась лифтом надземного перехода через дорогу, но он не выдержал, коляска с годовалым ребенком и его мать упали в шахту. Угрозы для их жизни нет, добавили в СК России.
Следователи осмотрели место происшествия и занимаются выяснением всех обстоятельств и причин случившегося.
