Во Владимире женщина с годовалым ребенком упала в шахту лифта

БЕЛГОРОД, 29 мая — РИА Новости. Во Владимире женщина с ребенком в коляске упала в шахту лифта надземного перехода, сообщили в региональном главке Следственного комитета России.

"Возбуждено уголовное дело по факту падения женщины и ребенка в шахту лифта надземного пешеходного перехода по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 Уголовного кодекса Российской Федерации ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности")", — говорится в Telegram-канале ведомства.

Инцидент произошел накануне вечером в районе дома № 2 на улице Лакина. Тридцатичетырехлетняя женщина воспользовалась лифтом надземного перехода через дорогу, но он не выдержал, коляска с годовалым ребенком и его мать упали в шахту. Угрозы для их жизни нет, добавили в СК России.