Россиянам рассказали, как распознать мошенников при оформлении виз США

ВАШИНГТОН, 29 мая - РИА Новости. Обещания ускорить или гарантировать получение визы США через связи с действующими или бывшими консулами являются признаком мошенничества, поскольку американские консульские сотрудники находятся под пристальным контролем властей, заявил РИА Новости адвокат из Нью-Йорка Аркадий Бух.

"Очевидная ложь, если человек или компания обещают гарантировать или ускорить получение визы и утверждают, что имеют связи с консульством или бывшими дипломатами. Консулы находятся под наблюдением федерального правительства США во время службы и, в общем-то, даже после выхода на пенсию", - сказал Бух.

На минувшей неделе СМИ сообщали, что десятки россиян пожаловались на визовый центр в Казахстане , который якобы обещал за плату "увеличить шансы на успех" в получении визы США благодаря сотрудничеству с бывшими консулами. По данным СМИ, в общей мошенники выманили у клиентов порядка пяти миллионов рублей, пострадали около 30 россиян.

Бух назвал такую схему классическим мошенничеством, которое все чаще встречается на фоне ограниченной выдачи американских виз россиянам.

"Эта схема повторяется раз за разом, и США активно преследуют и наказывают ее инициаторов и отправляют запросы на экстрадицию. Обычно этим занимается федеральная прокуратура, а расследования ведут ФБР и служба дипломатической безопасности", - отметил он.

Адвокат призвал проверять информацию о визовых услугах только через официальные источники - сайты госдепартамента США и американских посольств. По его словам, если агентства нет в официальных перечнях или на сайтах ведомств нет ссылок на него, передавать ему деньги нельзя.