ВОЗ обеспокоилась вспышкой Эболы: чем опасен вирус и доберется ли до России

В середине мая 2026 года ВОЗ объявила вспышку лихорадки Эбола в ДР Конго и Уганде чрезвычайной ситуацией международного значения. Возбудитель — вирус Бундибуджио, против которого не существует ни одобренных вакцин, ни специфических препаратов. По данным ВОЗ на 25 мая, число предполагаемых случаев превысило 900, включая 101 подтвержденный. Есть ли риски для России?

Почему ВОЗ объявила вспышку чрезвычайной ситуацией

5 мая 2026 года ВОЗ получила сигнал о вспышке неизвестного заболевания с высокой смертностью в провинции Итури на востоке ДР Конго: среди первых погибших — четыре медицинских работника.

15 мая лаборатория подтвердила вирус Бундибуджио в восьми образцах. Уже на следующий день Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус объявил ЧС — впервые в истории до созыва Комитета по чрезвычайным ситуациям. Комитет по ЧС подтвердил статус ЧС, но указал, что вспышка не отвечает критериям пандемии.

Где началась вспышка Эболы и сколько случаев заражения уже выявлено

Очаг вспышки — провинция Итури на северо-востоке Демократической Республики Конго, граничащая с Угандой. Заболевание охватило не менее трех медицинских зон: Буниа, Рвампара и Монгбвалу.

Динамика распространения:

15 мая 2026 — ДРК подтверждает вспышку: 8 лабораторно подтвержденных случаев, 246 подозрительных, 80 предполагаемых смертей в провинции Итури. Дополнительный подтвержденный случай выявлен в Киншасе у прибывшего из провинции Итури.

15-16 мая— Уганда подтверждает два завозных случая (медицинские работники частной клиники в Кампале).

23 мая — число заболевших в Уганде достигает пяти: среди них два контакта первого пациента и гражданка ДРК.

25 мая — общее число предполагаемых случаев превысило 900, подтвержденных — 101, летальных исходов среди подтвержденных — 10 (из них один в Уганде).

ВОЗ подтвердила, что вспышка демонстрирует признаки выхода за пределы ДРК, и призвала страны региона усилить эпиднадзор, отслеживание контактов и изоляцию подозрительных случаев.

© AP Photo / Moses Sawasawa Доставка медикаментов из ЕС в Буниа, Конго

Что это за вирус

Лихорадка Эбола — острое инфекционное заболевание, вызываемое эболавирусами семейства филовирусов. Впервые обнаружен в 1976 году в районе реки Эбола в Заире (ныне ДРК). Нынешняя вспышка для ДРК уже 17-я по счету.

Вирус Бундибуджио (BDBV) — один из пяти видов эболавирусов. Первая вспышка зафиксирована в Уганде в 2007 году, вторая — в ДРК в 2012-м. Нынешняя, 2026 года, — третья в истории. Летальность в предыдущих вспышках составляла 30-50%. Для сравнения: при вирусе Эбола-Заир она достигала 90%.

Главная проблема: стандартные тест-системы на вирус Эбола-Заир не выявляют Бундибуджио, именно поэтому вспышка долго оставалась незамеченной. Для вируса Заир существуют одобренные вакцины и препараты, для Бундибуджио — ни одного.

Чем опасна лихорадка Эбола

Лихорадка Эбола относится к числу наиболее опасных известных вирусных инфекций. Болезнь развивается стремительно и в тяжелых случаях приводит к полиорганной недостаточности.

Период Симптомы Важно знать Инкубационный период 2–21 день (в среднем 4–10 дней) Симптомов нет, человек не заразен Ранняя фаза (1–3 дня) Резкий подъем температуры выше 38,5 °C, выраженная слабость, боль в мышцах и суставах, головная боль, боль в горле Клинически трудно отличить от гриппа или малярии Острая фаза (3–7 дни) Рвота, диарея, сыпь, нарушение функции почек и печени Значительное обезвоживание, нарастающая интоксикация Тяжелая фаза (с 7 дня) Внутренние и наружные кровотечения, петехии, носовые кровотечения, кровь в стуле и моче Критическое состояние. Поражение нескольких органов Исходы Смерть или медленное выздоровление (2–4 недели) Выжившие могут сохранять вирус в семенной жидкости до 12 мес.

Как передается Эбола

Вирус Эбола не передается воздушно-капельным путем. Заражение происходит только через прямой контакт с биологическими жидкостями симптомного больного: кровью, рвотными массами, мочой, калом. Опасен также контакт с телом умершего и с инфицированными животными (летучие мыши, обезьяны).

Зараженный человек становится контагиозным только с момента появления симптомов. В инкубационном периоде (2–21 день, в среднем 4–10 дней) носитель не опасен. Именно это свойство принципиально ограничивает скорость распространения вируса.

© AP Photo / Moses Sawasawa Дезинфекция рынка в Буниа, Конго

Какие осложнения вызывает лихорадка

Наиболее опасные осложнения лихорадки Эбола связаны с массивным поражением внутренних органов:

Острая печеночная недостаточность — вирус поражает клетки печени, нарушая синтез факторов свертывания крови.

Острая почечная недостаточность — нарастающая интоксикация и обезвоживание ведут к нарушению функции почек.

Диссеминированное внутрисосудистое свертывание (ДВС-синдром) — одновременно образуются тромбы и возникают массивные кровотечения.

Внутренние и наружные кровотечения — петехии, кровоизлияния в слизистые, кровь в стуле и моче.

Шок и полиорганная недостаточность — финальная стадия у наиболее тяжелых пациентов.

Именно невозможность остановить кровотечения на фоне поражения печени и почек чаще всего приводит к летальному исходу при геморрагической лихорадке Эбола.

Есть ли вакцина и может ли вирус стать опаснее

Для вируса Бундибуджио лицензированных вакцин и одобренных противовирусных препаратов нет. ВОЗ активизировала разработку кандидатных средств и координирует клинические испытания.

считает доцент кафедры инфекционных болезней у детей Пироговского университета Иван Коновалов. "Вирус Эбола довольно стабилен, его изменчивость во много раз ниже таких распространенных инфекций, как грипп или энтеровирус. Ожидать появления принципиально новых качеств у вируса, вызвавшего текущую вспышку, сомнительно. Вариант Бундибуджио отличается высокой патогенностью, но низкой заразностью", —доцент кафедры инфекционных болезней у детей Пироговского университета Иван Коновалов.

Есть ли риск распространения Эболы за пределы Африки

ВОЗ называет низким риск распространения вспышки за пределы Центральной Африки. Это объясняется биологическими свойствами вируса: он не передается воздушно-капельным путем.

Вместе с тем эпидемиологи указывают на ненулевую вероятность появления завозных случаев в других странах, особенно если зараженный человек выехал в инкубационном периоде. Именно так произошло в 2014–2016 годах, когда единичные случаи были зафиксированы в Европе и США.

В нынешней вспышке появление случаев в Кампале — городе-хабе с развитым международным авиасообщением — является дополнительным фактором риска.

Риск для России

"Риск распространения лихорадки Эбола в России в настоящее время отсутствует. Ситуация на контроле Роспотребнадзора", — отмечают в ведомстве.

Завозных случаев заболевания не выявлено, однако на границе России усилили контроль за въезжающими из регионов с опасностью заражения.