Рейтинг@Mail.ru
Рособрнадзор определил требования к работе видеокамер на ЕГЭ-2026 - РИА Новости, 29.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:39 29.05.2026
Рособрнадзор определил требования к работе видеокамер на ЕГЭ-2026

РИА Новости: Рособрнадзор определил требования к работе видеокамер на ЕГЭ-2026

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСдача ЕГЭ в школах России
Сдача ЕГЭ в школах России - РИА Новости, 1920, 29.05.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Сдача ЕГЭ в школах России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Рособрнадзор определил единые требования к работе видеокамер на ЕГЭ-2026.
  • Камеры будут установлены в штабе пункта проведения экзамена, аудиториях, помещениях Регионального центра обработки информации, а также в помещениях для работы предметных и апелляционных комиссий.
  • Видеонаблюдение направлено на обеспечение прозрачности процедуры проведения ЕГЭ, оперативное выявление и предотвращение нарушений, повышение доверия общества к результатам.
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Рособрнадзор определил единые требования к работе видеокамер на ЕГЭ-2026, с соответствующим документом ознакомилось РИА Новости.
Согласно документу, видеонаблюдение в период ЕГЭ должно быть организовано в пяти помещениях. Так, в этом году камеры обязательно установят в штабе пункта проведения экзамена (ППЭ), аудиториях и помещениях Регионального центра обработки информации.
Сдача единого государственного экзамена - РИА Новости, 1920, 26.05.2026
Рособрнадзор определил, что может лежать на столе во время сдачи ЕГЭ-2026
26 мая, 02:16
Видеофиксация также будет вестись в помещениях для работы предметных комиссий, в которых будут проверять экзаменационные работы участников ЕГЭ, и помещениях для работы апелляционных комиссий.
Кроме того, регионы могут дополнительно оснастить камерами вход в пункт проведения экзамена, коридоры, медицинский кабинет и комнату для сопровождающих.
Из документа следует, что в каждой аудитории установят как минимум две камеры. Использование одной камеры допускается только в том случае, если она обеспечивает полный обзор помещения.
При этом камеры должны фиксировать всех участников экзамена, организаторов, номер ППЭ и аудитории, номера рабочих мест сдающих.
ЕГЭ - РИА Новости, 1920, 28.05.2026
В Госдуме рассказали, как выпускникам справиться с эмоциями перед ЕГЭ
Вчера, 13:56
Кроме того, в ракурс камер должны попадать процесс печати и сканирования экзаменационных материалов, стол их раскладки и упаковки, а также средства подавления радиосигналов, если они установлены в аудитории.
Подчеркивается, что установка камер, при которой участники экзамена видны только со спины, недопустима.
Видеозапись в аудиториях начнется в 8.00 по местному времени в день экзамена.
Главная цель организации видеонаблюдения — обеспечить прозрачность процедуры проведения ЕГЭ, оперативно выявить и предотвратить нарушения, повысить доверие общества к результатам. Уточняется, что записи также будут использовать для последующего анализа спорных ситуаций.
Сдача ЕГЭ - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
В Рособрнадзоре рассказали, разрешены ли электронные часы на ЕГЭ
22 мая, 11:39
 
ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)Единый государственный экзамен (ЕГЭ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала