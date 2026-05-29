Рособрнадзор определил требования к работе видеокамер на ЕГЭ-2026

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Рособрнадзор определил единые требования к работе видеокамер на ЕГЭ-2026, с соответствующим документом ознакомилось РИА Новости.

Согласно документу, видеонаблюдение в период ЕГЭ должно быть организовано в пяти помещениях. Так, в этом году камеры обязательно установят в штабе пункта проведения экзамена (ППЭ), аудиториях и помещениях Регионального центра обработки информации.

Видеофиксация также будет вестись в помещениях для работы предметных комиссий, в которых будут проверять экзаменационные работы участников ЕГЭ, и помещениях для работы апелляционных комиссий.

Кроме того, регионы могут дополнительно оснастить камерами вход в пункт проведения экзамена, коридоры, медицинский кабинет и комнату для сопровождающих.

Из документа следует, что в каждой аудитории установят как минимум две камеры. Использование одной камеры допускается только в том случае, если она обеспечивает полный обзор помещения.

При этом камеры должны фиксировать всех участников экзамена, организаторов, номер ППЭ и аудитории, номера рабочих мест сдающих.

Кроме того, в ракурс камер должны попадать процесс печати и сканирования экзаменационных материалов, стол их раскладки и упаковки, а также средства подавления радиосигналов, если они установлены в аудитории.

Подчеркивается, что установка камер, при которой участники экзамена видны только со спины, недопустима.

Видеозапись в аудиториях начнется в 8.00 по местному времени в день экзамена.