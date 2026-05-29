В США заявили, что перенаправили 115 судов с начала блокады иранских портов

ВАШИНГТОН, 29 мая - РИА Новости. Центральное командование США (CENTCOM) утверждает, что вынудило развернуться уже 115 коммерческих судов для прекращения любого торгового сообщения с Ираном на фоне сообщений о прогрессе в переговорах Вашингтона и Тегерана.

"По состоянию на 29 мая 115 коммерческих судов были перенаправлены, чтобы гарантировать, что коммерческие грузы не будут прибывать в иранские порты или покидать их", - говорится в сообщении командования в соцсети X.