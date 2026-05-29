17:12 29.05.2026
В США заявили, что перенаправили 115 судов с начала блокады иранских портов

© REUTERS / Majid-Asgaripour
Суда в Ормузском проливе. Архивное фото
  • Центральное командование США утверждает, что по состоянию на 29 мая 115 коммерческих судов были перенаправлены для прекращения торгового сообщения с Ираном.
ВАШИНГТОН, 29 мая - РИА Новости. Центральное командование США (CENTCOM) утверждает, что вынудило развернуться уже 115 коммерческих судов для прекращения любого торгового сообщения с Ираном на фоне сообщений о прогрессе в переговорах Вашингтона и Тегерана.
"По состоянию на 29 мая 115 коммерческих судов были перенаправлены, чтобы гарантировать, что коммерческие грузы не будут прибывать в иранские порты или покидать их", - говорится в сообщении командования в соцсети X.
Портал Axios в четверг сообщал, что США и Иран достигли договоренности по проекту соглашения, включающему перемирие на 60 дней, а сделка ожидает финального одобрения от президента США Дональда Трампа.
При этом американский вице-президент Джей Ди Вэнс утверждает, что США и Иран еще не согласовали условия соглашения, но очень близки к этому. По его словам, Вашингтон и Тегеран ведут активные дискуссии по поводу нескольких формулировок в проекте соглашения.
