Замгендиректора "Уралвагонзавода" обвинили в растрате 50 миллионов рублей

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Арестованному замгендиректора "Уралвагонзавод" Дмитрию Семизорову предъявлено обвинение в растрате 50 миллионов рублей при исполнении гособоронзаказа на поставку климатического оборудования для Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения, рассказал РИА Новости участник процесса.