00:02 29.05.2026
Замгендиректора "Уралвагонзавода" обвинили в растрате 50 миллионов рублей

Кресло судьи. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Замгендиректора "Уралвагонзавод" Дмитрию Семизорову предъявлено обвинение в растрате 50 миллионов рублей при исполнении гособоронзаказа.
  • Семизорова подозревают в том что он на посту гендиректора ЦНИИточмаш заключил гособоронзаказ на поставку климатического оборудования с завышенной стоимостью, а разницу от реальной цены присвоил и обналичил.
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Арестованному замгендиректора "Уралвагонзавод" Дмитрию Семизорову предъявлено обвинение в растрате 50 миллионов рублей при исполнении гособоронзаказа на поставку климатического оборудования для Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения, рассказал РИА Новости участник процесса.
В минувшую среду суд в Москве арестовал до 26 июля Семизорова по делу о растрате.
"Семизоров, находясь на должности гендиректора Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИточмаш), в 2016 году заключил гособоронзаказ на поставку климатического оборудования, в материалах дела говорится, что его стоимость была завышена, а разницу от реальной цены он присвоил и обналичил, ущерб оценивается в размере около 50 миллионов рублей", - сказал собеседник агентства.
Дмитрий Семизоров был назначен заместителем генерального директора АО "НПК "Уралвагонзавод" в ноябре 2023 года.
До перехода в "Уралвагонзавод" он с 2013 по 2019 год возглавлял Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИточмаш), а ранее занимал руководящие должности на ряде предприятий оборонно-промышленного комплекса.
ПроисшествияМоскваДмитрий СемизоровУралвагонзаводЦНИИТОЧМАШ
 
 
