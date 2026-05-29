"Русагро" перешло под управление структуры Россельхозбанка

Краткий пересказ от РИА ИИ ПАО "Группа "Русагро" перешло под управление ООО "РСХБ-Финанс", структуры Россельхозбанка, следует из данных ЕГРЮЛ.

Изменения в ЕГРЮЛ, как следует из выписки, внесли 28 мая.

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. ПАО "Группа "Русагро", основатель которого Вадим Мошкович обвиняется по делу о мошенничестве, перешло под управление структуры Россельхозбанка - ООО "РСХБ-Финанс", следует из данных ЕГРЮЛ.

Ранее в мае приставы начали обращать в доход государства имущество Мошковича , а также наложили арест на его активы.

"Сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица: ... общество с ограниченной ответственностью " РСХБ -Финанс", - говорится в реестре.

Изменения в ЕГРЮЛ, как следует из выписки, внесли 28 мая.

Суд в Москве по иску ГП РФ в мае изъял в доход государства акции " Русагро ", принадлежавшие Мошковичу, его близким и бывшему гендиректору Максиму Басову. Кроме того, суд передал в собственность РФ деньги со счетов Мошковича в количестве около 10,5 миллиарда рублей, 1,8 миллиона долларов США и 1,6 миллиона евро, а также участки его супруги Наталии Быковской.