12:16 29.05.2026 (обновлено: 12:21 29.05.2026)
МО РФ: ВСУ потеряли более 2250 военных в зоне действия "Центра" за неделю

  • Подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Новоподгородное Днепропетровской области.
  • ВСУ потеряли более 2250 военнослужащих, танк, 22 боевые бронированные машины и другое вооружение.
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" за неделю освободили один населенный пункт, ВСУ потеряли более 2250 военнослужащих, танк, 22 боевые бронированные машины, сообщило Минобороны РФ.
"За неделю потери противника на данном направлении составили более 2250 военнослужащих, танк, 22 боевые бронированные машины, 58 автомобилей и 15 орудий полевой артиллерии. Уничтожены семь станций радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Установлен контроль над населенным пунктом Новоподгородное Днепропетровской области, нанесено поражение формированиям четырех механизированных, пехотной, егерской, аэромобильной, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты и четырех бригад нацгвардии, добавили в Минобороны
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасностьДнепропетровская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
