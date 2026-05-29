В Волгограде мужчину будут судить за убийство, совершенное 27 лет назад

ВОЛГОГРАД, 29 мая – РИА Новости. Киллер, 27 лет назад по заказу застреливший мужчину и пытавшийся избавиться от его спутницы, предстанет перед судом в Волгограде, сообщил Следственный комитет России.
По данным следствия, в 1998 году мужчина согласился за вознаграждение убить волгоградца, купил оружие с глушителем, выследил жертву и застрелил в автомобиле в безлюдном месте Красноармейского района Волгограда. Чтобы избавиться от свидетеля, он попытался также застрелить спутницу жертвы, но она выжила.
"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, фигурант обвиняется по пункту "з" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное по найму), части 3 статьи 30, пунктам "а", "к" части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство), части 1 статьи 222 УК РФ (незаконные хранение, перевозка, ношение огнестрельного оружия, боеприпасов).