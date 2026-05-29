Жителя Калужской области арестовали за убийство знакомого

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Жителя Калужской области заключили под стражу по обвинению в убийстве.
- По данным следствия, весной во время ссоры он до смерти избил 52-летнего мужчину.
- Чтобы скрыть следы преступления, обвиняемый расчленил тело с помощью пилы, уложил его в чемодан и вместе с другими останками выбросил в реку Лужа.
ЯРОСЛАВЛЬ, 29 мая – РИА Новости. Житель Калужской области заключен под стражу по обвинению в том, что убил и пилой расчленил своего знакомого, а останки уложил в чемодан и выбросил в реку, сообщили СУСК по Калужской области и МВД Медиа.
"Восемнадцатого мая в реке Лужа в черте города Малоярославец обнаружены фрагменты тела человека. По данному факту следственным органом регионального управления Следственного комитета возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство)", - сообщает СУСК.
"По версии следствия, весной 2026 года в ходе ссоры у себя дома в Малоярославце хозяин жилища подверг избиению 52-летнего знакомого. В результате произошедшего потерпевший от полученных травм скончался на месте происшествия. На утро злоумышленник, чтобы скрыть следы преступления, с помощью ручной пилы расчленил тело, уложил его в чемодан и вместе с другими останками выбросил в реку Лужа", - сообщает МВД Медиа.
В СУСК уточняют, что в отношении фигуранта, ранее судимого, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Мужчине предъявлено обвинение, на допросе он дал признательные показания.