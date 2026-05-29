Рейтинг@Mail.ru
Житель Мытищ предстанет перед судом за убийство 24-летней давности - РИА Новости, 29.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:09 29.05.2026
Житель Мытищ предстанет перед судом за убийство 24-летней давности

Жителя Мытищ будут судить за убийство и изнасилование женщины в 2002 году

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды у здания суда
Статуя богини Фемиды у здания суда - РИА Новости, 1920, 29.05.2026
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Статуя богини Фемиды у здания суда. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Житель Мытищ престанет перед судом за убийство и изнасилование женщины в 2002 году.
  • Преступление долгие годы оставалось нераскрытым, но недавно следователи обнаружили совпадение генетических образцов с ДНК-профилем мужчины.
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Житель Мытищ предстанет перед судом за убийство и изнасилование в 2002 году женщины, чье тело он бросил на пустыре, сообщила старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий.
Как установило следствие, в ночь на 30 сентября 2002 года 19-летний житель Мытищ напал на незнакомую женщину и изнасиловал ее, а после нанес ей смертельный удар по голове. На следующий день тело потерпевшей с открытой черепно-мозговой травмой нашли прохожие на пустыре.
Врадий добавила, что долгие годы преступление оставалось нераскрытым, поскольку было совершено в условиях неочевидности. Однако спустя время следователи и криминалисты проверили генетические образцы по базе, и они совпали с ДНК-профилем жителя Мытищ, ранее судимого за убийство. Следствие было возобновлено, а мужчина задержан.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении жителя города Мытищи, обвиняемого в убийстве женщины, сопряженном с ее изнасилованием, совершенном в 2002 году... Дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд", - сказала Врадий.
Сотрудник СК проводит следственные мероприятия на месте убийства женщины в Ханино Тульской области - РИА Новости, 1920, 25.05.2026
В Тульской области возбудили дело после убийства женщины
25 мая, 13:50
 
ПроисшествияМытищиРоссияОльга ВрадийСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала