Житель Мытищ предстанет перед судом за убийство 24-летней давности

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Житель Мытищ предстанет перед судом за убийство и изнасилование в 2002 году женщины, чье тело он бросил на пустыре, сообщила старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий.
Как установило следствие, в ночь на 30 сентября 2002 года 19-летний житель Мытищ напал на незнакомую женщину и изнасиловал ее, а после нанес ей смертельный удар по голове. На следующий день тело потерпевшей с открытой черепно-мозговой травмой нашли прохожие на пустыре.
Врадий добавила, что долгие годы преступление оставалось нераскрытым, поскольку было совершено в условиях неочевидности. Однако спустя время следователи и криминалисты проверили генетические образцы по базе, и они совпали с ДНК-профилем жителя Мытищ, ранее судимого за убийство. Следствие было возобновлено, а мужчина задержан.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении жителя города Мытищи, обвиняемого в убийстве женщины, сопряженном с ее изнасилованием, совершенном в 2002 году... Дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд", - сказала Врадий.